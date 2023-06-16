Германия немедленно передаст Украине ракеты для Patriot, – Писториус

В Германии заявили, что немедленно передадут Украине управляемые ракеты для системы ПВО Patriot. Речь идет о 64 единицах.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot очень важен в системе ПВО Украины, ведь он может сбивать баллистические ракеты "Кинжал", которыми россияне периодически атакуют Украину. В частности, в пятницу, 16 июня, оккупанты снова совершили ракетный обстрел.

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Украина получит ракеты для Patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи глав ведомств НАТО в Брюсселе заявил, что Украина немедленно получит ракеты для ПВО.

Это очень важный признак постоянной поддержки успешных усилий Вооруженных сил Украины по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, на этом особом этапе войны,

– подчеркнул немецкий министр.

В Воздушных силах недавно объяснили, что ракеты для системы Patriot не может закончиться, поскольку Украину поддерживают 50 стран в формате "Рамштайн". Кроме того, Юрий Игнат отметил, что эта система ПВО уникальна, ведь пусковую установку можно зарядить ракетами разного типа – дешевыми, более дорогими, против баллистики.

Германия приняла самый большой за время войны пакет помощи

В конце мая правительство Германии объявило о самый большой за время войны пакет помощи на сумму свыше 2,7 миллиарда евро. В нем партнеры заявили, что передадут Украине дроны, автомобильную технику и радар для систем ПВО.

Кроме того, в пакет помощи вошли танки Leopard 1, 20 БМП Marder и боекомплекты к ним, 4 системы ПВО IRIS-T SLM и мобильные ЗРК IRIS-T SLS. Среди прочего Германия также предоставит дроны, мостоукладчики, глушители, системы для разминирования и т.п.

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