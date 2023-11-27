Пять бортов за 5 минут, – Игнат о причастности Украины к "самолетопаду" в Брянской области
Источник:"Новинарня"
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о блестящей операции украинских военных. Так, наши защитники смогли уничтожить 5 самолетов россиян в Брянской области.
Это произошло 13 мая 2023 года. Тогда российские суда над Брянской областью смогли сбить с помощью зенитно-ракетных комплексов Patriot.
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Игнат подтвердил причастность Украины к сбиванию самолетов в Брянской области
Командование Воздушных сил ВСУ в День зенитных ракетных войск 3 июля выложили видео, где показали, как ракетчики, вероятно, использовали ЗРК Patriot для сбивания российских истребителей над Брянской областью. Тогда россияне говорили о ликвидации: истребителей Су-34 и Су-35, двух вертолетных комплексов радиоэлектронного подавления Ми-8МТПР-1 и многоцелевого вертолета Ми-8.
В конце концов, причастность Украины к сбиванию российских воздушных судов подтвердил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он рассказал, что это была "блестящая операция под руководством командующего Воздушными силами", в шутку назвав это "брянской резней".
Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда тогда бомбардировали управляемыми авиабомбами наши северные регионы,
– подчеркнул он.
Кроме того, он также рассказал, что после событий над Брянской областью наши ракетчики с помощью ЗРК Patriot сбили еще один Су-35 над Черным морем. По словам Игната, такие действия заставили оккупантов на время приостановить полеты над акваторией моря.
В Брянской области был "самолетопад"
- Первоначально в городе Клинцы Брянской области России 13 мая военный вертолет Ми-8 упал на частный дом. Очевидцы утверждают, что перед этим якобы видели ракету, сбившую вертолет.
- Впоследствии стало известно, что "приземлились" и истребители Су-34 и Су-35. В общем было уничтожено 4 российских воздушных судов, а ни один из членов экипажа – не выжил.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал события в стране-агрессоре – "черным днем" российской авиации. Он подчеркнул, что эти самолеты входили в одну группу и должны были обстреливать северные области Украины управляемыми авиабомбами.