Украинцы успешно освоили систему Patriot в США, – CNN
Источник:CNN
65 украинских военных успешно освоили систему Patriot. Они активно тренировались в течение 10 недель под управлением инструкторов армии США.
Учения прошли в Форт-Силле. Это единственное место на территории США, где украинцев учат работать с американскими системами вооружений.
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Украинцы успешно освоили систему Patriot
Чиновники США рассказали, что украинцы настолько быстро научились основам системы Patriot, что им дали дополнительную, интенсивную подготовку, которая редко доступна их американским коллегам, прошедшим тот же курс.
Наша оценка заключается в том, что украинские солдаты поразительны и быстро учатся благодаря их широким знаниям в сфере противовоздушной обороны и опыта в зоне боевых действий. Они лучшие из лучших в том, что они делают для противовоздушной обороны Украины,
– заявил бригадный генерал Шейн Морган.
Отмечается, что теперь система Patriot должна быть развернута в Украине в ближайшие недели, обеспечивая дополнительную защиту от российских ракет.
Кстати, США и их союзники знают, что поступающих в Украину двух комплексов Patriot будет недостаточно, чтобы защитить украинские города.
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Как украинцев учили пользоваться Patriot
Украинские мужчины и женщины в возрасте от 19 до 67 лет тренировались с 7 утра до 6 вечера, шесть дней в неделю. Большинство из них были квалифицированными инженерами до войны, а некоторые из них имеют многочисленные степени, и все они были отобраны украинскими военачальниками для обучения в США.
"Я считаю, что только благодаря их боевому опыту дома они смогли легко понять вещи. Это лучшее, что я видел на сегодня, а я тренировал многие страны", – отметил один из американских тренеров.
Patriot для Украины: что известно
- Германия и США будут поставлять Украине ЗРК Patriot. Вскоре решение о поставках систем будет принято Нидерландами.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьера Нидерландов за решение о передаче Украине ЗРК Patriot. Он отметил, что это поможет оградить людей от ракетного террора.
- Ранее стало известно, что примерно 100 военных из Украины 16 января прибыли в США, чтобы учиться пользоваться ЗРК Patriot.
- Кстати, первыми о предоставлении Украине Patriot заявили в США. Об этом стало известно 21 декабря 2022 года.
- Германия долгое время отказывалась отправлять Patriot в Украину, но канцлер Олаф Шольц решил присоединиться к США и предоставить для защиты украинского неба дополнительную батарею ПВО Patriot.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина получит 2 батареи ЗРК Patriot.