Германия развернула 2 батареи Patriot в Польше на границе с Украиной

Германия разместила две батареи ЗРК Patriot в аэропорту Ясенка на востоке Польши. Этот аэропорт является критически важным узлом для западной военной и гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, которое цитирует издание PAP.

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Что известно о развертывании Patriot в Польше

В польском агентстве отметили, что Борис Писториус встретился со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камишем в военном аэропорту в Ясенке, вблизи Жешува в Польше. Именно в том районе и разместили две батареи ЗРК Patriot.

По словам немецкого министра, система противовоздушной обороны Patriot начнет работать там в понедельник, 27 декабря, и останется в Польше в течение шести месяцев. Эту задачу ранее выполняли американские войска.

В издании также напомнили, что зенитные ракетные комплексы Patriot были размещены в Польше с января по ноябрь 2023 года, а 320 солдат Бундесвера обслуживали эти системы на двух объектах вблизи Замосца на востоке Польши в 33 километрах от украинской границы.

Развертывание таких систем начали для защиты воздушного пространства Польши после российского ракетного удара, который привел к гибели двух человек в польском селе недалеко от этого района в конце 2022 года.

Стоит отметить, что в ноябре 2024 года сообщалось, что Германия готовится временно передислоцировать свою систему противовоздушной обороны Patriot в Польшу.