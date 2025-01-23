Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, яке цитує видання PAP.

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Що відомо про розгорнення Patriot у Польщі

У польському агентстві зазначили, що Борис Пісторіус зустрівся зі своїм польським колегою Владиславом Косіняком-Камішем у військовому аеропорту в Ясьонці, поблизу Жешува у Польщі. Саме в тому районі й розмістили дві батареї ЗРК Patriot.

За словами німецького міністра, система протиповітряної оборони Patriot почне працювати там в понеділок, 27 грудня, і залишиться в Польщі протягом шести місяців. Це завдання раніше виконували американські війська.

У виданні також нагадали, що зенітні ракетні комплекси Patriot були розміщені в Польщі з січня по листопад 2023 року, а 320 солдатів Бундесверу обслуговували ці системи на двох об'єктах поблизу Замосця на сході Польщі за 33 кілометри від українського кордону.

Розгортання таких систем розпочали для захисту повітряного простору Польщі після російського ракетного удару, який призвів до загибелі двох осіб у польському селі неподалік цього району наприкінці 2022 року.

Варто зазначити, що у листопаді 2024 року повідомлялося, що Німеччина готується тимчасово передислокувати свою систему протиповітряної оборони Patriot до Польщі.