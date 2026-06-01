"Это нужно не только Украине": Зеленский рассказал о, чем просил Байдена, а теперь Трампа

На днях Владимир Зеленский направил письмо в Белый дом и Конгресс, в котором попросил помочь Украине защититься от массированных атак России. Президент подчеркнул, что самым большим вызовом остается нехватка ракет-перехватчиков для уничтожения вражеской баллистики.

Россия наращивает собственное производство баллистических ракет. В то же время в мире все больше увеличивается дефицит противобаллистических средств защиты. Об этом в интервью CBS News рассказал Владимир Зеленский.

Что попросил Зеленский у США?

США пока не производят достаточно антибаллистических ракет. По мнению президента, это может стать серьезной проблемой не только для Украины, но и для других регионов мира, в частности Ближнего Востока.

Политик, отметил, что нынешнее производство на уровне 60 – 65 ракет в месяц для современных вызовов – это очень мало.

Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что там поймут нашу потребность и ответят. Очень важно увеличить производство таких ракет,

– отметил президент.

Зеленский рассказал, что он обратился к администрации Трампа с той же просьбой, с которой обращался к Байдену – предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot.

Мы могли бы увеличить производство ракет для Patriot. Это было бы полезно не только для Украины, но и для Ближнего Востока и всех, кому США решат помогать,

– подытожил глава государства.

У Европы должна быть своя антибаллистическая система

Ранее Зеленский заявлял, что Европе нужна собственная система противоракетной обороны.

По его словам, европейские производители вместе с Украиной работают над созданием альтернативы ракеты PAC-3 для Patriot. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся найти практическое решение.

Президент также отметил, что за год нужно создать собственную антибаллистическую систему, чтобы уменьшить зависимость от Patriot.

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов в комментарии для 24 Канала объяснил, что создание полноценного аналога Patriot в короткие сроки маловероятно. По его словам, это очень сложная система, и в мире есть только несколько стран, которые способны ее производить.