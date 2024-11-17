Стоит бешеную сумму: Украина на Донбассе уничтожила вражеский ЗРК "Тор-М2"

Наши защитники заставляют врага платить высокую цену за попытки продвигаться по украинской земле. Так, в Донецкой области оккупанты "влетели" на хорошую копеечку.

Силы беспилотных систем уничтожили средство вражеской ПВО, передает 24 Канал.

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Удар под дых российской ПВО

Защитники показали кадры, на которых зафиксировано эффектное уничтожение российского вооружения.

Как воины работают по "Тору": смотрите видео

Операторы 412 ОББпС NEMESIS обнаружили и поразили ЗРК "Тор-М2" на Донецком направлении.

Эти комплексы являются важным элементом вражеской противовоздушной обороны, а их стоимость достигает около 25 миллионов долларов за единицу,

– говорится в сообщении военных.

Силы беспилотных систем подчеркнули, что продолжают системно ослаблять российскую ПВО на ключевых направлениях фронта.

К слову, в Запорожье с HIMARS наши бойцы положили большое количество вражеских солдат и уничтожили десятки единиц техники. Ранее на Покровском направлении отряд беспилотных систем "Тайфун" и 14 штурмовая бригада НГУ "Красная калина" "отминусовали" российский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2" стоимостью 200 миллионов долларов.