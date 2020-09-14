У Рубіжному на Луганщині 15 – 16 вересня відбудуться протидиверсійні та антитерористичні навчання. Населення просять не панікувати і носити при собі паспорт.

Тренування проведуть в умовах, максимально наближених до реальних. Про це повідомили представники штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Читайте також Готував диверсію на Рівненщині: СБУ затримала російського агента – фото, відео

15 – 16 вересня у місті Рубіжне, у рамках операції Об’єднаних сил, відбудуться планові навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам за участю регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом,

– повідомили в штабі.

Там закликають жителів Рубіжного з розумінням поставитись до незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки.

Також просять мати при собі документи, що посвідчують особу. Тренування відбуватимуться у межах чинного законодавства України. Також вони санкціоновані командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком.

У штабі застерігають, що у випадку виявлення підозрілих предметів або осіб потрібно негайно повідомити чергові служби СБУ та Нацполіції Луганщини.