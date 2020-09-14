У Рубіжному тренуватимуться протидіяти диверсіям: що треба знати
У Рубіжному на Луганщині 15 – 16 вересня відбудуться протидиверсійні та антитерористичні навчання. Населення просять не панікувати і носити при собі паспорт.
Тренування проведуть в умовах, максимально наближених до реальних. Про це повідомили представники штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.
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15 – 16 вересня у місті Рубіжне, у рамках операції Об’єднаних сил, відбудуться планові навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам за участю регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом,
– повідомили в штабі.
Там закликають жителів Рубіжного з розумінням поставитись до незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки.
Також просять мати при собі документи, що посвідчують особу. Тренування відбуватимуться у межах чинного законодавства України. Також вони санкціоновані командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком.
У штабі застерігають, що у випадку виявлення підозрілих предметів або осіб потрібно негайно повідомити чергові служби СБУ та Нацполіції Луганщини.