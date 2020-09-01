Виявляється, не лише батьки школярів витрачають багато грошей, щоб купити все необхідне до школи. Українські урядовці, хоч і говорять про діджиталізацію в країні, але закуповують канцелярію для парламенту на мільйони гривень.

У 2020 році для парламентарів закупили канцелярських товарів на суму 1 мільйон 253 тисячі гривень. Відповідні дані оприлюднили "Слово і діло".

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Найбільшою популярністю серед народних обранців користуються поліетиленові файли. Їх в уряді закупили багато – 100 тисяч штук. Це в середньому 236 файлів на нардепа. Їх можна укласти в 19 тисяч закуплених папок.

Також для парламентарів придбали 18 тисяч блокнотів із тисненням, які можна розписувати ручками та олівцями. Їх також в Раді є вдосталь, а саме:

25 650 ручок;

11 тисяч олівців.

Для парламентарів придбали 18 тисяч блокнотів / Колаж 24 каналу



Необхідними Верховній Раді виявились також 4 тисячі конвертів і майже 3 тисячі календарів.



Для парламентарів придбали 4 тисячі конвертів / Колаж 24 каналу



Крім того, для парламенту 9-го скликання закуплять:

2 тисячі упаковок скріпок,

понад 1, 6 тисячі мотків скотчу,

600 коректорів,

500 лінійок.



Для парламенту 9-го скликання закуплять 600 коректорів / Колаж 24 каналу