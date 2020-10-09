Румунія припинила авіасполучення з Україною через ситуацію з коронавірусом. Це була ініціатива саме румунської сторони.

Румунія припинила авіасполучення з країнами жовтої зони карантину, до яких входить й Україна. Про це повідомляє румунський канал Digi24.

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Влада Румунії вирішила зробити виключення і не припиняти сполучення з такими країнами жовтої зони:

Країни Європейського Союзу,

Велика Британія,

Північна Ірландія,

Катар,

Об'єднані Арабські Емірати.

Громадянам цих країн в Румунії треба буде проходити двотижневу самоізоляцію.

Ситуація з карантином в Україні