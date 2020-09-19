У румунському селі знайшли викрадену колекцію старовинних книг, серед яких є перші видання праць Галілео Галілея та Ісаака Ньютона. Загальна вартість знахідки становить близько 3,2 мільйона доларів.

Раритети поліція знайшла 16 вересня у румунському селі в повіті Нямц. Стародруки виявили під підлогою звичайного сільського будинку, повідомляє BBC.

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Видання Ньютона та Галілея датують XVI – XVII століттям. У знайдену колекцію також входять рідкісні версії книг Данте Аліґ'єрі, а також ескізи іспанського художника Франсіско-Хосе де Ґоя.

Що відомо про зухвале викрадення книг

Знайдені стародруки викрали у 2017 році в Лондоні. Їх збиралися перевезти до США на спеціальний аукціон, однак не встигли. Коли раритетні видання перебували на складі поблизу аеропорту "Хітроу", злочинці прорізали отвір у даху приміщення та проникли всередину.



Раритети знайшли під підлогою / Фото Metropolitan police

Поліція встановила, що викрадачі – члени румунського кримінального угрупування, яке відповідальне за декілька масштабних крадіжок на території Великої Британії. У викраденні стародруків звинувачують 13 осіб, 12 з них вже визнали свою вину.

Ці книги – надзвичайно цінні, але ще важливіше, що вони є незамінними і мають величезну цінність для міжнародної культурної спадщини,

– заявив правоохоронець Енді Дарем.

Щоб виявити раритети, поліцейські провели 45 обшуків в Італії, Великій Британії та Румунії.