У Шотландії на березі острова Ейгг знайшли кістку динозавра, який жив 166 мільйонів років тому. На думку науковців, ця знахідка має історичне значення для усієї країни.

Шотландські вчені зробили висновок, що кістка належить стегозавру, повідомляє BBC.

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Рештки динозавра випадково знайшла науковиця Ельза Панчіролі. Вона бігла на зустріч до своєї наукової групи з палеонтології, коли побачила, що на березі лежить щось дивне.

Я зрозуміла, що натрапила на щось неправильне. Було незрозуміло, якій саме тварині належала кістка, але не було сумнівів, що це скам'янілість динозавра,

– розповіла Панчіролі.



Кістка стегозавра / Фото N LARKIN

Рештки динозаврів на острові шукали 200 років

Рештки динозаврів на острові Ейгг вчені намагалися знайти упродовж двох сотень років. Однак раніше їм траплялися тільки кістки морських рептилій і риб.

Кістку передали у музей Единбурга

Свою знахідку Панчіролі передала до Національного музею в Единбурзі. Вчені вже зробили 3D-модель знахідки і планують розпочати детальні дослідження.

Що відомо про стегозаврів