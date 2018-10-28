Румунію сколихнув землетрус: поштовхи були відчутні в Одесі
Землетрус магнітудою 5,5 бала за шкалою Ріхтера в ніч на 28 жовтня стався в Румунії.
Як повідомляє геологічна служба США, епіцентр землетрусу був на глибині майже 150 кілометрів у горах Вранча неподалік від міста Брашова, що на південному заході країни.
Читайте також: Азовське море поблизу Бердянська струсонув землетрус
За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.
Землетрус магнітудою 5,5 бала стався в Румунії
У мережі публікують відео, на яких видно, як у приміщеннях трусяться меблі, з прилавків у магазинах падали продукти і були перебої зі світлом.
Дивіться відео землетрусу в Румунії в ніч на 28 жовтня:
Підземні поштовхи були відчутні і в сусідніх країнах, зокрема, у Болгарії, Молдові та Україні.
Жителі Одеської області повідомляють, що відчули поштовхи приблизно о 3-й ночі 28 жовтня.
Дехто жартує, що це було нагадування, щоб не забули перевести годинники.
До слова, 26 жовтня потужний землетрус силою майже 7 балів сколихнув Грецію.