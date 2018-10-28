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      Румунію сколихнув землетрус: поштовхи були відчутні в Одесі

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      Землетрус в ніч на 28 жовтня був відчутний в Одесі
      Землетрус в ніч на 28 жовтня був відчутний в Одесі / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

      Землетрус магнітудою 5,5 бала за шкалою Ріхтера в ніч на 28 жовтня стався в Румунії.

      Як повідомляє геологічна служба США, епіцентр землетрусу був на глибині майже 150 кілометрів у горах Вранча неподалік від міста Брашова, що на південному заході країни.

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      За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.

      Землетрус Румунія Одеса
      Землетрус магнітудою 5,5 бала стався в Румунії

      У мережі публікують відео, на яких видно, як у приміщеннях трусяться меблі, з прилавків у магазинах падали продукти і були перебої зі світлом.

      Дивіться відео землетрусу в Румунії в ніч на 28 жовтня: 

      Підземні поштовхи були відчутні і в сусідніх країнах, зокрема, у Болгарії, Молдові та Україні.

      Жителі Одеської області повідомляють, що відчули поштовхи приблизно о 3-й ночі 28 жовтня.

      Дехто жартує, що це було нагадування, щоб не забули перевести годинники.

      До слова, 26 жовтня потужний землетрус силою майже 7 балів сколихнув Грецію.

      Теги: Новини України Новини Одеси Румунія Землетрус Надзвичайні ситуації Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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