Румунію сколихнув землетрус: поштовхи були відчутні в Одесі

Землетрус магнітудою 5,5 бала за шкалою Ріхтера в ніч на 28 жовтня стався в Румунії.

Як повідомляє геологічна служба США, епіцентр землетрусу був на глибині майже 150 кілометрів у горах Вранча неподалік від міста Брашова, що на південному заході країни.

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За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.



Землетрус магнітудою 5,5 бала стався в Румунії

У мережі публікують відео, на яких видно, як у приміщеннях трусяться меблі, з прилавків у магазинах падали продукти і були перебої зі світлом.

Дивіться відео землетрусу в Румунії в ніч на 28 жовтня:

Підземні поштовхи були відчутні і в сусідніх країнах, зокрема, у Болгарії, Молдові та Україні.

Жителі Одеської області повідомляють, що відчули поштовхи приблизно о 3-й ночі 28 жовтня.

Дехто жартує, що це було нагадування, щоб не забули перевести годинники.

В Одессе тоже было небольшое землетрясение) Около 4 утра. Кто ждал 4х утра чтобы перевести часы то могли даже и почувствовать) — Прибрежный Лис (@ponaduse) 28 жовтня 2018 р.

Не успели перевести часы, сюрприз: в Молдове произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов — ольга расс (@rassol2014) 28 жовтня 2018 р.

До слова, 26 жовтня потужний землетрус силою майже 7 балів сколихнув Грецію.