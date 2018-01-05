Румунський високопосадовець поширював фейкову новину

Румунський політик Кеталін Радулеску повірив у фейкову новину, що в одному з румунських міст відбулася зустріч з НЛО. Більше того, він активно поширював її на своїй сторінці у Facebook.

Про це повідомляє Recorder.

У той час, коли інші країни активно борються з фейковими новинами, Румунія опинилася в центрі доволі смішного скандалу.

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На відео, яке поширювали основні новинні сайти Румунії, зображено приліт прибульця. Автори підписали, що така резонансна подія сталася на околиці міста Тирговіште. Цю новину поширили тисячі румунів та навіть члени парламенту.

Відео опублікували на двох різних сторінках Facebook без чіткої ідентифікації. В одному повідомленні йшлося про те, що прибульці прибули в Тирговіште, а інша про те, що зустріч відбулася в Баку. Найсмішнішим виявилося те, що на відео зображений прибулець у його стереотипному вигляді: з довгими кінцівками та великою головою. Очевидець ніби то зняв його на телефон, коли гість з іншої планети рухався до корабля. Відео нагадує фільм 1980 років і на ньому видно, як прибулець повільно піднімається в свій корабель і злітає.

Хоча обман був очевидним, а джерело повідомлення було недостовірним, багато румунів поширили новину, повіривши у правдивість того, що сталося в Тирговіште. Серед цих людей був і заступник голови правлячої Соціал-демократичної партії Кеталін Радулеску. Він поділився новиною тричі за півдня. Варто зазначити, що Радулеску є одним з найбільш голосних депутатів, які беруть участь у внесенні змін до "законів справедливості" та кримінального кодексу у Румунії.