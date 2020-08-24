Руйнівний шторм Лаура та ураган Марко наробили лиха на Карибах: є загиблі – відео
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Карибські острови накрили два потужних стихійних лиха – ураган Марко і шторм Лаура. Наразі найбільше постраждали Домініканська Республіка та Гаїті.
Стихія вразила також Пуерто Рико та Кубу, а тепер прямує в напрямку на південний схід США. Про це повідомляє ABC.
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Що відомо про наслідки ураганів та жертви
- Шторм Марко 23 серпня переріс в ураган з шквальним вітром швидкістю понад 120 кілометрів на годину. За прогнозами метеорологів, він досягне узбережжя американського штату Луїзіана вже сьогодні.
- Місцева влада країн Карибського басейну евакуювала тисячі людей. Водночас значна населення залишилася без світла.
- У Домініканській Республіці та Гаїті стихія забрала життя щонайменше 12 осіб, серед загиблих є троє дітей. Багато людей зникли безвісти. У Домініканській Республіці понад мільйон людей залишилися без світла. Лаура також завдала удару по Кубі.
- Також відомо про руйнування будинків та інфраструктури в регіонах, якими вже пройшлися урагани.
Наслідки шторму Лаура: дивіться відео
Ще одне відео наслідків руйнівної стихії в Карибському басейні: