Карибські острови накрили два потужних стихійних лиха – ураган Марко і шторм Лаура. Наразі найбільше постраждали Домініканська Республіка та Гаїті.

Стихія вразила також Пуерто Рико та Кубу, а тепер прямує в напрямку на південний схід США. Про це повідомляє ABC.

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Що відомо про наслідки ураганів та жертви

Шторм Марко 23 серпня переріс в ураган з шквальним вітром швидкістю понад 120 кілометрів на годину. За прогнозами метеорологів, він досягне узбережжя американського штату Луїзіана вже сьогодні.

Місцева влада країн Карибського басейну евакуювала тисячі людей. Водночас значна населення залишилася без світла.

У Домініканській Республіці та Гаїті стихія забрала життя щонайменше 12 осіб, серед загиблих є троє дітей. Багато людей зникли безвісти. У Домініканській Республіці понад мільйон людей залишилися без світла. Лаура також завдала удару по Кубі.

Також відомо про руйнування будинків та інфраструктури в регіонах, якими вже пройшлися урагани.

Наслідки шторму Лаура: дивіться відео

Ще одне відео наслідків руйнівної стихії в Карибському басейні: