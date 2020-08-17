Ryanair скоротить осінні рейси на 20%: причина
Лоукостер Ryanair скоротить кількість регулярних осінніх рейсів на 20%. Причина – зміни карантинних обмежень у деяких країнах.
Мова йде про регулярні рейси у вересні та жовтні, пише DPA з посиланням на пресслужбу авіакомпанії.
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Причиною скорочення осінніх рейсів Ryanair на 20% стало падіння попиту. Зокрема, після того, як деякі країни почали розширювати списки країн "зони ризику".
Скорочення кількості регулярних польотів торкнеться насамперед рейсів з Іспанії, Франції та Швеції. Вони опинилися в "червоній зоні" Британії.
Нагадаємо, 14 серпня Британія додала Францію, Нідерланди, Мальту та три острови до списку країн, повернення з яких має продовжитися самоізоляцією.
Раніше у карантинний список потрапили Іспанія та Бельгія.