Ryanair влаштував масштабний розпродаж квитків: ціни та напрямки

Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair влаштувала розпродаж авіаквитків на рейси, що виконуватимуться восени. Ціни стартують від 9,99 євро з людини в один бік. Знижки діють на напрямки з аеропортів Львова та Києва.

Ціна та напрямки

Ryanair почав короткий розпродаж авіаквитків на рейси, які будуть виконуватися восени з 1 вересня по 30 листопада 2019 року.

Читайте також: В аеропорту "Бориспіль" відкрили сучасний капсульний хостел: фото

З київського аеропорту "Бориспіль" можна буде полетіти до:

1. Польщі (Бидгощ, Вроцлав, Познань, Краків, Гданськ, Катовіце, Варшава).

2. Литви (Вільнюс).

3. Німеччини (Берлін).

4. Об'єднаного Королівства (Манчестер, Лондон).

5. Іспанії (Мадрид, Барселона).

6. Швеції (Стокгольм).

7. Словаччини (Братислава).

Найнижча ціна за напрямком Київ – Бидгощ складає лише 9,99 євро з людини в один бік.



Розпродаж від Ryanair на рейси з Києва

З львівського аеропорту можна буде полетіти до:

1. Польщі (Краків, Варшава).

2. Німеччини (Меммінген, Дюссельдорф).

3. Об'єднаного Королівства (Лондон).

Квиток зі Львова до Кракова обійдеться мінімум у 12,99 євро.



Розпродаж від Ryanair на рейси зі Львова

Увага! Розпродаж триватиме лише до кінця 2 липня (до 01:00 3 червня за київським часом). Ціни вказані за найнижчий тариф, який передбачає перевезення лише ручної поклажі.

Важливо! Про те, що треба знати про ручну поклажу і не отримати космічний штраф – читайте тут.

Що відомо про Ryanair?Це найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія. Її створили в Ірландії в 1985 році, головний офіс компанії й сьогодні розташований в ірландському Дубліні. У 2018 році лоукостер офіційно почав працювати в Україні. Загалом літаки Ryanair здійснюють рейси у 33 країнах Європи та африканському Марокко.