Рятувальники погасили один з осередків пожежі на Луганщині, є ще 7: фото
На Луганщині вогнеборцям вдалося загасити один із осередків пожежі. Йдеться про ділянку поблизу села Чмирівка Старобільського району.
Про це вранці 3 жовтня повідомили у пресцентрі ДСНС України.
Головне Пожежі на Луганщині – вогонь пройшов понад 20 тисяч гектарів землі: останні новини – відео, фото
О 6:43 пожежу лісової підстилки поблизу села Чмирівка Старобільського району ліквідовано,
– мовиться у повідомленні.
Водночас рятувальники продовжують гасіння ще 7 осередків займання у регіоні.
Де зараз вирують пожежі:
- На околиці села Смолянинове Новоайдарського району, вогонь пройшов понад 1,4 тисячі гектарів лісу. Внаслідок поривів вітру періодично спостерігається виникнення верхової пожежі в районі населених пунктів Боровеньки, Щедрищеве та Пурдівка.
- Поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське з подальшим розповсюдженням у напрямку Сєвєродонецька. Загоряння лісового масиву на площі 8,5 тисяч гектарів.
- Поблизу Трьохізбенки, Муратового та Капітонового в Новоайдарському районі. Вогонь локалізований о 20:00 2 жовтня на площі близько 2,6 тисячі гектарів.
- Поблизу сіл Лобачеве та Геївка у Станично-Луганському районі – лісова пожежа на площі 300 гектарів.
- Між селами Піщане, Нижньотепле та Артема у Станично-Луганському районі. Загоряння очерету та сухої рослинності на площі понад 110 гектарів.
- Поблизу села Вільхове у Станично-Луганському районі вогнем пройдено 1,1 тисячі гектарів лісу.
- Поблизу села Болотене у Станично-Луганському районі загоряння понад 6 гектарів очерету та сухої рослинності.
Що відомо про лісові пожежі на Луганщині на цей момент:
- За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, усіх 8 осередків складає понад 20 тисяч гектарів.
- Під час гасіння пожеж були евакуйовані 150 осіб.
- Під час ліквідації лісових пожеж були виявлені тіла 7 осіб, крім цього травмовано 18 людей. Вважаються зниклими безвісти 4 особи.