Рятувальники попередили про можливе сходження лавини на Франківщині та Закарпатті

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

У суботу, 30 грудня, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека.

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