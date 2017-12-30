Рятувальники попередили про можливе сходження лавини на Франківщині та Закарпатті
16:36, сьогодні 213 Читать новость на русском
У суботу, 30 грудня, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека.
Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.
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Причина можливого сходження лавини – хуртовина у горах.
Варто зазначити, що лавинна небезпека оголошена 3 рівня.
Джерело: 24 Канал
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