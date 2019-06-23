Рятувальники провели рейд пляжами та нагадали про правила, які врятують життя

Від початку пляжного сезону в українських водоймах потонуло 130 людей. А все через нехтування правилами безпеки на воді. Люди купаються на необлаштованих пляжах, перевіряють себе на міць спробами здолати дистанції на воді та не слідкують за дітьми.

Щоб вкотре нагадати людям, як правильно і безпечно поводитись на воді, рятувальники на пляжах Черкас вийшли на пляжі і особисто розповіли основні правила безпеки.

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Кілька днів тому вони ледве встигли врятувати у воді 67-річного чоловіка. Його вчасно помітили з рятувального посту та витягли на берег. Однак, випадків, коли потопаючого вдається повернути до життя – мало.



Рятувальники нагадали правила поводження біля водойм

Уберегтися від нещасних випадків допоможе знання правил поводження на воді. Особливо, рятувальники просять слідкувати за дітьми, бо найчастіше трагедії трапляються через недогляд батьків.

Дорослим же відпочивальникам нагадують, що основна причина трагедій – вживання алкоголю на пляжі, через це трапляється половина нещасть на воді. Чимало випадків і через екстремалів, які не розраховують свої сили і дуже далеко запливають на глибину.

Людина перепливає на той острів, хоча ми забороняємо, а назад уже сил немає повернутися. Тоді ми допомагаємо, переправляємо назад. Часто бувають порізи і травми,

– сказав рятувальник Михайло Лінчевський.

Ще одна небезпека – так звані дикі пляжі – тут брудний пісок, очерет та, головне, не перевірене дно, там можуть бути ями та каміння. Та й без наявності рятувального посту шанси врятуватися в разі нещасного випадку падають до нуля.

Минулого ж літа на українських водоймах загинуло понад півтисячі осіб. То ж – не забуваймо про безпеку на воді.

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