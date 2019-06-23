08:19
23 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО

      Рятувальники провели рейд пляжами та нагадали про правила, які врятують життя

      26 Читать новость на русском

      Від початку пляжного сезону в українських водоймах потонуло 130 людей. А все через нехтування правилами безпеки на воді. Люди купаються на необлаштованих пляжах, перевіряють себе на міць спробами здолати дистанції на воді та не слідкують за дітьми.

      Щоб вкотре нагадати людям, як правильно і безпечно поводитись на воді, рятувальники на пляжах Черкас вийшли на пляжі і особисто розповіли основні правила безпеки.

      Читайте також: Заліщики на Тернопільщині: чим селище приваблювало туристів з усього світу

      Кілька днів тому вони ледве встигли врятувати у воді 67-річного чоловіка. Його вчасно помітили з рятувального посту та витягли на берег. Однак, випадків, коли потопаючого вдається повернути до життя – мало.


      Рятувальники нагадали правила поводження біля водойм

      Уберегтися від нещасних випадків допоможе знання правил поводження на воді. Особливо, рятувальники просять слідкувати за дітьми, бо найчастіше трагедії трапляються через недогляд батьків.

      Дорослим же відпочивальникам нагадують, що основна причина трагедій – вживання алкоголю на пляжі, через це трапляється половина нещасть на воді. Чимало випадків і через екстремалів, які не розраховують свої сили і дуже далеко запливають на глибину.

      Людина перепливає на той острів, хоча ми забороняємо, а назад уже сил немає повернутися. Тоді ми допомагаємо, переправляємо назад. Часто бувають порізи і травми,
      – сказав рятувальник Михайло Лінчевський.

      Ще одна небезпека – так звані дикі пляжі – тут брудний пісок, очерет та, головне, не перевірене дно, там можуть бути ями та каміння. Та й без наявності рятувального посту шанси врятуватися в разі нещасного випадку падають до нуля.

      Минулого ж літа на українських водоймах загинуло понад півтисячі осіб. То ж – не забуваймо про безпеку на воді.

      Головні правила:

      1. діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих;
      2. вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків;
      3. не купайтеся i не пірнайте у незнайомих місцях, це можна робити у спеціально відведених місцях;
      4. не можна запливати за обмежувальні знаки;
      5. слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо, коли є вітер або сильна течія;
      6. якщо течія вас підхопила, не панікуйте, треба пливти за течією, поступово i плавно повертаючи до берега;
      7. не купайтеся в холодній воді, щоб не сталося переохолодження;
      8. не треба купатися довго, краще купатися кiлька разів по 20-30 хв.;
      9. не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть завдати шкоди;
      10. не подавайте без потреби сигналів про допомогу;
      11. не пірнайте під людей, не хапайте їх за ноги;
      12. купатися рекомендовано вранці i ввечері;
      13. не слід купатися наодинці;
      14. не підпливайте до коловоротів, пароплавів i катерів;
      15. не стрибайте головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома.
      blog_ava
      Кім Чен Ин отримав особистого листа від Трампа, – ЗМІ
      сьогодні
      202
      Теги: Новини України Відпочинок Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них
      22 червня , 22:12 Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них
      3083
      Волонтер, який став військовим: маєш вижити і дожити до правнуків
      22 червня , 22:00 Волонтер, який став військовим: маєш вижити і дожити до правнуків
      Повернись живим 258
      Строительные "табу": зачем ввели "красные списки" отклонений от строительных норм
      22 червня , 19:00 Строительные "табу": зачем ввели "красные списки" отклонений от строительных норм
      Лев Парцхаладзе 582
      Збережімо нашу історію: об'єкти Чорнобиля мають стати всесвітньою спадщиною
      22 червня , 16:11 Збережімо нашу історію: об'єкти Чорнобиля мають стати всесвітньою спадщиною
      Анастасія Григорова 436
      Я засуджував себе, – відверте інтерв'ю з бійцем-гомосексуалом, який воював на Донбасі
      22 червня , 15:00 Я засуджував себе, – відверте інтерв'ю з бійцем-гомосексуалом, який воював на Донбасі
      Віталій Дейнега 1779
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук