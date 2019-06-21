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      Заліщики на Тернопільщині: чим селище приваблювало туристів з усього світу

      Зроблено в Україні 651 Читать новость на русском

      Сучасні українці їздять відпочивати у Туреччину чи Єгипет, а наші бабусі та дідусі мріяли про відпочинок у Тернопільській області.

      У наші дні, відомі колись на весь світ Заліщики, впізнають, хіба що завдяки надзвичайній панорамі.

      Втім, 80 років тому, це був один з кращих курортів Польщі.

      Читайте також: Українські Мальдіви: де це та чому туди їдуть мільйони туристів

      заліщики відпочинок
      Панорама Заліщиків

      Рекламні буклети порівнювали містечко з Флоридою та обіцяли, що завдяки різномаїттю абрикосів, винограду, динь та кавунів ви відчуєте себе мовби в одній із країн Магомета.

      заліщики відпочинок тернопіль
      Заліщики порівнювали з американською Флоридою

      Які ж розваги чекали на відпочивальників?

      По-перше, два пляжі з шезлонгами. Тут були кабінки для переодягання і навіть термометри, аби туристи не перегрілись на палючому сонці. Річ у тім, що унікальний ландшафт цього краю забезпечив йому субтропічний клімат.

      заліщики
      У Заліщиках були два пляжі

      Тут цілком серйозно розглядали ідею висадити на берегах Дністра пальми. Кому ж нудно було ніжитися на піску – міг позмагатися на тенісних кортах, яких також було два.

      заліщики
      Раритетне фото

      Оскільки Заліщики розташовані в мальовничому Дністровському каньйоні, то роздивитися його найкраще можна було з палуби річкового катера "Оса" або ж на байдарках.

      заліщики
      Річковий катер "Оса"

      Сервіс був такого рівня, що курорт називали "подільською Рив'Єрою". Особливо престижно було мати власну віллу, тому поляки активно скуповували земельні ділянки. Також у Заліщики провели комфортабельний потяг "Люкс-торпеда", щоб далека дорога не виснажувала мешканців Варшави та Кракова.

      люкс торпеда заліщики
      Швидкісний потяг "Люкс-торпеда"

      Місцева влада розуміла – влітку до них і так приїздитимуть туристи, а як же їх заманити в інші сезони? Вони придумали, що навесні люди можуть приїжджати та насолоджуватися цвітінням абрикосів та їхнім солодким ароматом. А от у кінці вересня Заліщики організовували грандіозне свято збору винограду – "Вінобранє".

      заліщики
      Фестиваль винограду у Заліщиках

      Виглядало це, як хода, де кожна громада намагалась якомога яскравіше себе представити. Вони майстрували помости чи дивували висотними конструкціями. Глядачі сиділи на лавах у кілька рядів і захоплено розглядали дійство.

      Коли туристи роз'їжджалися, містечко поверталось до спокійного ритму. Наступала зима, а там і знову робота на полі та в садах, новий туристичний сезон та гамір відпочивальників.

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      Теги: Відпочинок Зроблено в Україні Тернопіль Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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