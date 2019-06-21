Заліщики на Тернопільщині: чим селище приваблювало туристів з усього світу

Сучасні українці їздять відпочивати у Туреччину чи Єгипет, а наші бабусі та дідусі мріяли про відпочинок у Тернопільській області.

У наші дні, відомі колись на весь світ Заліщики, впізнають, хіба що завдяки надзвичайній панорамі.

Втім, 80 років тому, це був один з кращих курортів Польщі.

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Панорама Заліщиків

Рекламні буклети порівнювали містечко з Флоридою та обіцяли, що завдяки різномаїттю абрикосів, винограду, динь та кавунів ви відчуєте себе мовби в одній із країн Магомета.



Заліщики порівнювали з американською Флоридою

Які ж розваги чекали на відпочивальників?

По-перше, два пляжі з шезлонгами. Тут були кабінки для переодягання і навіть термометри, аби туристи не перегрілись на палючому сонці. Річ у тім, що унікальний ландшафт цього краю забезпечив йому субтропічний клімат.



У Заліщиках були два пляжі

Тут цілком серйозно розглядали ідею висадити на берегах Дністра пальми. Кому ж нудно було ніжитися на піску – міг позмагатися на тенісних кортах, яких також було два.



Раритетне фото

Оскільки Заліщики розташовані в мальовничому Дністровському каньйоні, то роздивитися його найкраще можна було з палуби річкового катера "Оса" або ж на байдарках.



Річковий катер "Оса"

Сервіс був такого рівня, що курорт називали "подільською Рив'Єрою". Особливо престижно було мати власну віллу, тому поляки активно скуповували земельні ділянки. Також у Заліщики провели комфортабельний потяг "Люкс-торпеда", щоб далека дорога не виснажувала мешканців Варшави та Кракова.



Швидкісний потяг "Люкс-торпеда"

Місцева влада розуміла – влітку до них і так приїздитимуть туристи, а як же їх заманити в інші сезони? Вони придумали, що навесні люди можуть приїжджати та насолоджуватися цвітінням абрикосів та їхнім солодким ароматом. А от у кінці вересня Заліщики організовували грандіозне свято збору винограду – "Вінобранє".



Фестиваль винограду у Заліщиках

Виглядало це, як хода, де кожна громада намагалась якомога яскравіше себе представити. Вони майстрували помости чи дивували висотними конструкціями. Глядачі сиділи на лавах у кілька рядів і захоплено розглядали дійство.

Коли туристи роз'їжджалися, містечко поверталось до спокійного ритму. Наступала зима, а там і знову робота на полі та в садах, новий туристичний сезон та гамір відпочивальників.