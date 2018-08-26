С 1 сентября правила застройки в Украине кардинально изменятся

Успеть за две недели. Застройщики ринулись согласовывать проектную документацию – по новым нормам. С первого сентября правила застройки в Украине кардинально изменятся.

Дома-гиганты в несколько десятков этажей, с сотнями квартир и тысячами жителей – и все это на одном квадратном километре. Для строительных компаний в Украине – главное количество, а не качество. Впрочем, через две недели им придется работать по новым правилам.

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З першого вересня це вже буде неможливо зробити. Тому що, якщо населений пункт має населення до 50 тисяч осіб, то можна буде будувати лише будинки до 4 поверхів. Якщо 50-100 тис осіб, то лише 9 поверхів. І вже для великих міст, для мегаполісів – висотність буде визначатися містобудівною документацією. Як ви розумієте, таке нововведення здебільшого і буде стосуватися приміської зони біля великих міст, – говорит Елена Шуляк, эксперт по вопросам строительства.

Новые строительные нормы помогут предотвратить появление новых "бетонных гетто" – уверяют эксперты. Застройщиков обяжут увеличить количество парковок и зеленых зон около домов.

"Цим ДБНом вводиться поняття "щільність населення", яке мешкає, проживає в кварталі. При проектуванні потрібно буде визначати, що в кварталі може жити не більше ніж 450 осіб на один гектар", – говорит Елена Шуляк, эксперт по вопросам строительства.

Впрочем, главная проблема – кто будет контролировать застройщиков – осталась нерешенной.

Все эти вещи, они к глубокому сожалению, носят, типа декларации – правильные. Типа, европейские. Но без изменения системы государственного регулирования, государственного контроля и без ответственности – жесточайшей ответственности должностных лиц за соблюдения вот этих и других норм – это все будет – "пшык" – мертво-рожденный ребенок, к сожалению, – убежден Алексей Кучеренко, глава "Союза собственников жилья Украины".

Нерешенной остается и еще одна проблема. Срок эксплуатации панельных многоэтажек и "хрущевок", построенных в прошлом веке, уже истек. Постройки 60-х годов прошлого века, скоро начнут разваливаться, говорят эксперты.

"Украина в год может построить 94 тысячи квартир. При этом, нам 2 миллиона квартир, буквально в ближайшие там 5-6 лет нужно будет с ними что то делать. Квартиры будут находиться в домах, срок эксплуатации которых заканчивается. Никто не говорит об этой проблеме, которая действительно может быть катастрофой", – утверждает Андрей Гусельников, эксперт по вопросам недвижимости.

Когда чиновники начнут решать эти проблемы – вопрос риторический.

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