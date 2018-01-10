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Саакашвілі допитали у справі про розстріли на Майдані

10:14, сьогодні 659 Читать новость на русском
Саакашвілі допитали у справі про розстріли на Майдані
Саакашвілі допитали у справі про розстріли на Майдані / 24 Канал

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що у вівторок, 9 січня, його допитали у прокуратурі у справі про розстріли на Майдані. За словами політика, на середу, 10 січня, призначені ще два допити.

Про це Саакашвілі повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора я провів дві години на допиті в прокуратурі у справі розстрілів на Майдані, у зв'язку з "фактами", наведеними в передачі на італійському каналі друга Путіна Берлусконі, про те, що я наказав "грузинським снайперам" розстрілювати людей", – мовиться у повідомленні політика.

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Він додав, слідчі були "дуже доброзичливі і професійні", однак, на думку Саакашвілі, "вся система працює вхолосту".

Дві головних справи тієї епохи – отруєння Віктора Ющенка і розстріли Майдану – досі не розслідувані, тобто у владі в Україні досі є люди, яким невигідне розслідування цих справ,
– наголосив лідер "Руху нових сил"

Саакашвілі також повідомив, що напередодні "втратив дві дорогоцінні години на белетристику", а 10 січня вранці на нього очікують ще два допити.

Теги: Новини України Новини політики Розслідування Міхеїл Саакашвілі Євромайдан ГПУ
Джерело: 24 Канал
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