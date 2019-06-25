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      Саакашвілі оприлюднив "чорну касу" Одеської міськради у суді над Трухановим: фото

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      Саакашвілі прийшов в суд, де розглядають справу Труханова
      Саакашвілі прийшов в суд, де розглядають справу Труханова / 24 канал

      Екс-губернатор Одеси Міхеїл Саакашвілі оприлюднив документи так званої "чорної бухгалтерії" Одеської міськради в суді. Там тривають дебати у справі мера міста Геннадія Труханова щодо мільйонної корупційної афери з "Краяном".

      Про це повідомляє журналіст 24 каналу Катерина Петренко з приміщення Малиновського райсуду Одеси.

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      Саакашвілі повідомив, що документи отримав від журналістів та громадських діячів, які не оприлюднили їх через те, що боялись постраждати. Він приніс в суд знайдені і вилучені детективами НАБУ матеріали з двох флешок помічника-консультанта Альони Попової. За його словами та згідно з протоколом обшуку, коли детективи НАБУ зайшли в дім, Попова знищувала матеріали: палила документи, топила комп'ютер у ванній кімнаті і шкодила флешки. Але детективам вдалося відновити флешки.

      Міхеїл Саакашвілі
      Саакашвілі з документами у суді/ фото Катерини Петренко, 24 канал

      На думку Саакашвілі, документи розкривають діяльність Одеської міськради як бізнес-проекту чиновників, які "сидять у когось на зарплаті".

      "У цій "чорній касі" підтвердження, що Труханов і Галантернік платили "чорні зарплати і премії" та підкуповували нардепів, депутатів міськради, КРУ, суддів і платили гроші російським політтехнологам. Це робилося, аби прийняти "зручні" рішення щодо продажу землі і комунального майна в своїх інтересах і легалізувати свої злочини", – сказав екс-губернатор.

      Саакашвілі
      Саакашвілі у суді/ фото Катерини Петренко, 24 канал

      Серед принесених Саакашвілі документів є таблиці, в яких прописані неофіційні виплати переважно чиновникам Одеської міськради. Вони добряче перевищують офіційні зарплати. Так, зокрема одіозний нардеп Ківалов отримував 150 тисяч гривень в місяць, російський політтехнолог Назаров – 200 тисяч гривень, обвинувачений Вугельман – 23 тисячі гривень, директор департаменту праці і соцполітики Китайська – 50 тисяч гривень, директор Департаменту по наданню адмінпослуг Абрамова – 25 тисяч гривень, директор юридичного департаменту Поповська – 205 тисяч гривень, депутат міськради Єремиця з "Опоблоку" – 3 тисячі доларів.

      суд Одеса Труханов
      суд Одеса Труханов
      суд Одеса Труханов
      "Чорна каса" Одеської міськради/ фото Катерини Петренко, 24 канал

      Окрім того, у документах є таблиці з об'єктами комунальної власності та землі, яка підлягала продажу. Саакашвілі повідомив, що в паперах прописано відомості, на якому етапі перебуває питання щодо розпродажу землі міськрадою в інтересах організованого злочинного угрупування Труханова-Галантерника за грошові бонуси. Там йшлося не лише про купівлю "Краяну", а й про гучні афери з Старосінною площею, Літнім театром, Гагарінським плато.

      суд Одеса Труханов
      суд Одеса Труханов
      суд Одеса Труханов
      Чорна бухгалтерія Одеської міськради/ фото Катерини Петренко, 24 канал

      Цікаво, що в цих матеріалах фігурує купівля заводу "Краян" для так званої "нової мерії". Щодо цього і звинувачують Труханова у крадіжці близько 100 мільйонів гривень з міськбюджету та наразі судять в Одесі.

      Так, фальшива рецензія оцінки заводу "Краян" обвинуваченою Богдановою коштувала, згідно з документами, – 3 тисячі доларів, а експертиза – 35 тисяч доларів.

      суд Труханов Одеса
      суд Труханов Одеса
      Саакашвілі приніс до суду "чорну бухгалтерію" Одеської міськради/ фото Катерини Петренко, 24 канал

      Окрім того, ці документи красномовно свідчать, що Одеська міськрада не хоче повертати в бюджет переплачені 95 мільйонів гривень за купівлю заводу. Адже незалежна експертиза антикорупційних органів вказала, що "Краян" коштував не 185 мільйонів гривень, за скільки його купили, а 92 мільйони гривень. Так от, вказані 95 мільйонів, які поцупили з міського бюджету, вже понад рік лишаються на балансі фіктивної фірми-продавця "Девелопмент Еліт".

      суд Труханов Одеса
      Саакашвілі представив документи журналістам/ фото Катерини Петренко, 24 канал

      У листі очільнику САП Холодницькому Одеська міськрада ухиляється від відповіді, чому не повертає кошти та говорить, що питання повернення вирішуватимуть після вироку Труханову і поплічникам. Себто, очевидно, що обвинувачені одеські чиновники діють у змові з фіктивною фірмою. І всі разом чекають виправдального вироку, аби легалізувати злочин.

      суд Труханов Одеса
      суд Одеса Труханов
      Відповідь САП від Одеської міськради/ фото Катерини Петренко, 24 канал

      Саакашвілі зустріли в суді емоційно й зі словесною перепалкою та штовханиною: вірні прихильниці Труханова вигукували: "Ви патріот якої країни?", "Геть із Одеси, грузинські біси", "Це ворог Одеси", "В Грузію". Опозиційна до міського мера громадськість скандувала: "Труханова на нари". А сам Саакашвілі грозився посадити "хазяїв" фан-клубу Труханова.

      Натомість Труханов заперечив, що ці папери – "чорна бухгалтерія" міськради. І додав, що не даватиме коментарів щодо своєї помічниці Попової.

      "Хай з нею розбираються антикорупційні органи, якщо вона винна", – сказав мер Одеси.

      суд Одеса Труханов
      Геннадій Труханов/ фото Катерини Петренко, 24 канал

      А прокурор САП Максим Кравченко підтвердив, що це дійсно частина тих документів, які прокурори долучили до матеріалів справи 20 червня в суді.

      "Тут є інформація про те, що вони були знайдені і вилучені на флешці у Попової Альони. І йдеться, що особа пов'язана з обвинуваченими. Є інформація, якою вони оперували під час заволодіння коштами за удвічі завищеною ціною колишньої будівлі "Краян". Ми їх раніше долучали з метою, аби суд взяв до уваги при прийнятті вироку", – сказав прокурор.

      суд Одеса Труханов
      Прокурори САП Мусіяка і Кравченко/ фото Катерини Петренко, 24 канал

      "Документи показують, що в місті діє організоване злочинне угрупування, повністю грабує бюджет міста і кладе гроші в кишеню Труханова, Галантерника. А тих, хто не згодні – громадських діячів Михайлика, Кузаконя, Устименка – убивають і погрожують смертю. Папери про те, як вбивають місто Одеса. Тому Труханов має сидіти і він буде сидіти! Ця банда не тільки має бути відсторонена від керівництва міста, а й має повернути награбоване. В Одесі багато освічених людей, і ми не дозволимо цим бандерлогам з 90-тих знищувати Одесу", – емоційно висловився Саакашвілі.

      Насамкінець, одеські судді могли за власної ініціативи відновити судове слідство у зв'язку з новою цінною інформацією і допитати помічника Труханова Попову, про що прокурори говорили перед початком дебатів. Однак суд не дослухався до прокурорів, не дозволив допитати Попову і 24 червня розпочав дебати.

      суд Одеса Труханов
      Судді Труханова – Корой, Черевко, Передерко/ фото Катерини Петренко, 24 канал

      Зазначимо, що 25 червня в Одесі протестували проти вірогідного виправдального вироку Труханову вже наступного тижня. Лідер одеського "Автомайдану" Віталій Устименко та юрист "Центру протидії корупції" Віталій Цокур принесли під суд грати і звинуватили суддів Труханова: Віктора Короя, Сергія Черевка та Віталія Передерка у заангажованості та імітації справедливого правосуддя.

      протестувальники вирок Труханову суд Одеса
      Протестувальники Устименко і Цокур/ фото Катерини Петренко, 24 канал

      За що судять Труханова?У лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів гривень із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян".

      9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова. Сам міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади. Разом з ним на лаві підсудних перебуває ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман.

      За 7 місяців розгляду справи по суті зачитали 215 сторінок обвинувального акту, дослідили 67 томів письмових доказів і допитали близько 100 свідків сторони обвинувачення. В Малиновському райсуді справу розглядають рекордно швидкими темпами для української Феміди. Якби прокурори не заявили про зміну обвинувачення, то почалася б завершальна стадія судового процесу – дебати.

      Завдяки "космічно швидкому" темпу розгляду та відсутності інтересу до встановлення об’єктивних обставин справи одеські судді намагаються врятувати Труханова від Антикорупційного суду, який запрацює 5 вересня. Але розгляд апеляції прокурори САП обіцяють організувати в Антикорупційному суді.

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      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Міхеїл Саакашвілі Геннадій Труханов Судді Антикорупційний суд САП
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