Саакашвілі оприлюднив подробиці кримінальних справ, в яких він фігурує в Україні

Колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі стверджує, що українські правоохоронці розслідують проти нього три кримінальних провадження, що є пов'язаними з протестами.

Таку заяву зробив лідер "Руху нових сил" після допиту в Службі безпеки України, передає "Громадське".

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Зокрема, політик зазначив, що перша справа стосується організації акцій протесту і так званими "грошима Курченка". За його словами, саме безпосередньо щодо цього його допитували в СБУ.

"Сьогодні всі питання на допиті стосувалися виключно політичного характеру. Я їм пояснював, як організовуються та проводяться політичні акції, як люди приходять на ці акції, що означає координація політичних сил. Я провів їм цілий курс політології", – зазначив він.

Водночас Саакашвілі підкреслює, що друга справа є пов’язаною із сутичками та зіткненнями між його прихильниками та правоохоронцями, коли активісти силою намагалися потрапити у Жовтневий палац. Колишній очільник Одеської ОДА заявив, що у цій справі він виступає як свідок.

"Третя справа – це події під час Революції Гідності. Я там також як свідок проходжу. Справа стосується так званих грузинських снайперів у розстрілах на Майдані… ніяких грузинських снайперів немає, є російські актори, ГРУ-шники або інші шпигуни. А італійський канал, з подачі російської пропаганди, зробив про це сюжет. Після цього в Україні перевіряють ці факти і витрачають ресурси на перевірку фактів російської пропаганди", – додав він.

Нагадаємо, 10 січня Міхеїл Саакашвілі був на допиті у Службі безпеки України. Загалом захід тривав чотири години.