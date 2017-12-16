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МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Саакашвілі підтвердив, що готовий до переговорів з Банковою

19:19, 16 грудня 4599 Читать новость на русском
Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі / Фото з відкритих джерел

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив про необхідність переговорів з усіма політичними суб'єктами, включно з Адміністрацією Президента.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Переговори потрібні в інтересах країни. Якщо ми хочемо мирного переходу від олігархату до нормального життя, нам необхідно розмовляти", – написав Саакашвілі.

При цьому він додав, що є питання, щодо яких компромісів не може бути:

повне відсторонення олігархату від керівництва країною;

повне невтручання у роботу НАБУ;

відмова від всіх корупційних схем і покарання залучених в них людей;

припинення політичних репресій;

відставка генпрокурора;

створення антикорупційних судів;

створення механізмів імпічменту і усунення бар'єрів для імпічменту.

Нагадаємо, раніше джерела повідомляли, що Саакашвілі написав лист Президенту України Петрові Порошенку з пропозицією помиритися.

Теги: Новини України Міхеїл Саакашвілі Петро Порошенко Адміністрація Президента
Джерело: 24 Канал
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