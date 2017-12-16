Саакашвілі підтвердив, що готовий до переговорів з Банковою

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив про необхідність переговорів з усіма політичними суб'єктами, включно з Адміністрацією Президента.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Переговори потрібні в інтересах країни. Якщо ми хочемо мирного переходу від олігархату до нормального життя, нам необхідно розмовляти", – написав Саакашвілі.

При цьому він додав, що є питання, щодо яких компромісів не може бути:

повне відсторонення олігархату від керівництва країною;

повне невтручання у роботу НАБУ;

відмова від всіх корупційних схем і покарання залучених в них людей;

припинення політичних репресій;

відставка генпрокурора;

створення антикорупційних судів;

створення механізмів імпічменту і усунення бар'єрів для імпічменту.

Нагадаємо, раніше джерела повідомляли, що Саакашвілі написав лист Президенту України Петрові Порошенку з пропозицією помиритися.