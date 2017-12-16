Саакашвілі підтвердив, що готовий до переговорів з Банковою
Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив про необхідність переговорів з усіма політичними суб'єктами, включно з Адміністрацією Президента.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Переговори потрібні в інтересах країни. Якщо ми хочемо мирного переходу від олігархату до нормального життя, нам необхідно розмовляти", – написав Саакашвілі.
При цьому він додав, що є питання, щодо яких компромісів не може бути:
повне відсторонення олігархату від керівництва країною;
повне невтручання у роботу НАБУ;
відмова від всіх корупційних схем і покарання залучених в них людей;
припинення політичних репресій;
відставка генпрокурора;
створення антикорупційних судів;
створення механізмів імпічменту і усунення бар'єрів для імпічменту.
Нагадаємо, раніше джерела повідомляли, що Саакашвілі написав лист Президенту України Петрові Порошенку з пропозицією помиритися.
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