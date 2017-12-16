15:42
16 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Запальна кавказька кров. Дно російського кінематографу
Вєсті Кремля
23:22, 15 грудня
Вєсті.UA. Великомучениця Неля Штепа. Нелегка доля кума Путіна в Україні
Вєсті.UA
19:59, 15 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. ЛАЗ: автобус-рекордсмен
Згадати все
23:53, 14 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Саакашвілі запропонував Порошенку піти на примирення, – ЗМІ

15:21, сьогодні 1143 Читать новость на русском
Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі / Getty Images

Колишній очільник Одеської ОДА та лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі написав лист Президенту України Петрові Порошенку з пропозицією помиритися.

Про це повідомляє видання Insider з посиланням на джерела.

Читайте також: Саакашвілі зробив заяву щодо співпраці з Порошенком

Зазначається, що відповідне послання політик передасть через посла ЄС. Зокрема, Саакашвілі пропонує зупинити марші та зняти намети в обмін на "деескалацію".

Як підкреслює джерело ресурсу, причиною зміни риторики колишнього очільника Одеської ОДА стала загроза його екстрадиції до Грузії.

Інший співрозмовник своєю чергою зауважив, що до кінця року мають завершитися всі суди, що стосуються відмови Саакашвілі в наданні притулку та дозволу на постійне проживання.

За його словами, цілком імовірним є і перегляд рішення міграційної служби щодо дозволу Саакашвілі перебувати в Україні до березня 2018 року.

Нагадаємо, 27 липня в Адміністрації Президента заявили, що Міхеїла Саакашвілі було позбавлено українського громадянства. А 1 серпня з’явився відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка. Підставою для позбавлення Саакашвілі громадянства у Порошенка назвали неправдиві дані у заповненій анкеті. Мовляв, він приховав інформацію про кримінальні провадження, відкриті проти нього у Грузії.


Згодом генпрокурор України Юрій Луценко наголосив, що Державна міграційна служба відмовила Міхеїлу Саакашвілі у статусі біженця, відтак має всі підстави його або депортувати, або екстрадувати.

Вже 8-го грудня силовики затримали політика та вивезли його до ізолятора СБУ. Саакашвілі підозрювали у змові з олігархом часів Януковича – Курченком – з метою держперевороту. 11 грудня Печерський суд Києва ухвалив рішення звільнити екс-голову Одеської ОДА.

Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі Петро Порошенко Президент України Євросоюз
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
5 грудня, 20:02 Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
Настя Сукач 2586
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Україна зазнала втрат на фронті: стало відоме ім'я загиблого воїна
 11 грудня , 18:30
Не дожив до дня народження: підлітка вбило струмом в Одесі, коли той намагався врятувати кошеня
29 жовтня , 09:58
Павло Клімкін зустрінеться з генсеком ООН
 14 грудня , 15:04
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук