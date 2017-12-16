Саакашвілі запропонував Порошенку піти на примирення, – ЗМІ

Колишній очільник Одеської ОДА та лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі написав лист Президенту України Петрові Порошенку з пропозицією помиритися.

Про це повідомляє видання Insider з посиланням на джерела.

Читайте також: Саакашвілі зробив заяву щодо співпраці з Порошенком

Зазначається, що відповідне послання політик передасть через посла ЄС. Зокрема, Саакашвілі пропонує зупинити марші та зняти намети в обмін на "деескалацію".

Як підкреслює джерело ресурсу, причиною зміни риторики колишнього очільника Одеської ОДА стала загроза його екстрадиції до Грузії.

Інший співрозмовник своєю чергою зауважив, що до кінця року мають завершитися всі суди, що стосуються відмови Саакашвілі в наданні притулку та дозволу на постійне проживання.

За його словами, цілком імовірним є і перегляд рішення міграційної служби щодо дозволу Саакашвілі перебувати в Україні до березня 2018 року.

Нагадаємо, 27 липня в Адміністрації Президента заявили, що Міхеїла Саакашвілі було позбавлено українського громадянства. А 1 серпня з’явився відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка. Підставою для позбавлення Саакашвілі громадянства у Порошенка назвали неправдиві дані у заповненій анкеті. Мовляв, він приховав інформацію про кримінальні провадження, відкриті проти нього у Грузії.





Згодом генпрокурор України Юрій Луценко наголосив, що Державна міграційна служба відмовила Міхеїлу Саакашвілі у статусі біженця, відтак має всі підстави його або депортувати, або екстрадувати.



Вже 8-го грудня силовики затримали політика та вивезли його до ізолятора СБУ. Саакашвілі підозрювали у змові з олігархом часів Януковича – Курченком – з метою держперевороту. 11 грудня Печерський суд Києва ухвалив рішення звільнити екс-голову Одеської ОДА.