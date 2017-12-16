Саакашвілі зробив заяву щодо співпраці з Порошенком

Колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі переконує, що є готовим домовлятися з президентом Петром Порошенком, але той водночас має прибрати "будку", в якій сидять українські олігархи-друзі Кремля.

Таку заяву він зробив у ефірі телеканалу News One.

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"Звинувачувати Порошенка у співпраці з ворогом було б неправильно. Ми всі повинні зберігати одну сторону та про це говорити, в тому числі, і з ним. Але при цьому ми повинні домовитися не розтягувати країну", – зауважив політик.

Щоправда, за словами політика, з іншого боку необхідно було "не чіпати" будку".

"Будку", де сидять Медведчуки, Ахметови і інші, треба прибирати. Тому що з неї заповзає до нас Росія", – додав Саакашвілі.