Садовий назвав три речі, які зміняться в країні внаслідок його президентства

Повернення емігрантів в Україну, зростання іноземних інвестицій та встановлення верховенства права – таким має бути результат роботи наступного Президента.

Про це лідер "Об’єднання "Самопоміч", майбутній кандидат на посаду Президента України Андрій Садовий заявив у відвертій розмові з молоддю під час форуму у Києві.

Для мене знаком успішної роботи буде те, що люди почнуть повертатися з-за кордону в Україну. Інвестори почнуть вкладати сюди кошти, і це будуть гроші не тільки наших заробітчан. І що найважливіше – з’явиться потужний імпульс для становлення верховенства права, який нарешті змінить чинну ще радянську правову систему,

– наголосив Садовий.

На його думку, за 27 років в Україні фактично не змінилася правова система. Натомість у Казахстані з’явилася потужна судова система, де на засідання прилітають фахові і незалежні судді з Лондона.

"Ми маємо своїх прекрасних суддів, які зараз працюють в США, Канаді чи Австралії. Їх потрібно заохотити повернутися в Україну. Так у людей з’явиться віра в свою країну", – додав Садовий.