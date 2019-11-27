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      Садовий: Після суду усі разом проситимемо вибачень у компанії СТР

      2035 Читать новость на русском
      Андрій Садовий прийшов до суду на обрання запобіжного заходу / 24 канал

      Мер Львова Андрій Садовий прийшов до Антикорупційного суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. Перед тим, як зайти до суду, Садовий поспілкувався з журналістами та заявив, що вірить у власну перемогу.

      Поки президент і прем'єр кажуть, що потрібно залучати інвестиції в Україну, САП думає зовсім навпаки. Про це міський голова Львова заявив журналістам під будівлею суду.

      Важливо! Суд обирає запобіжний захід Садовому: онлайн-трансляція

      Я вірю у перемогу, адже є правда і закон. Ми все робили законно. Ми залучали авторитетного аудитора (перед підписанням угоди з CТР – 24 канал), було перевірено всі етапи і немає жодних юридичних проблем,
      – заявив Андрій Садовий.

      Крім того, він висловив переконання, що ця справа – це непорозуміння, яке тягнеться з минулих років і у якому потрібно ставити крапку. Мовляв, вона тягнеться ще від попередньої влади.

      "Я мав розмову з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, він розписав цей кейс на міністра економіки. Я вірю, що буде позитивне рішення, і ми усі разом проситимемо вибачення у компанії СТР", – сказав мер Львова.

      Резюмуючи, він наголосив, що СТР – це авторитетна компанія, яка створила багато сучасних індустріальних парків у Європі. Відтак якщо потрібно витратити час на те, щоб вона зробила такий і у Львові, то Садовий готовий до цього.

      Андрій Садовий перед судом поспілкувався з журналістами: дивіться відео

      Чому САП оголосила підозру Садовому

      21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом, яке планує розпочати іноземна компанія СТР. Мовиться про старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова. Самого ж Садового у липні 2017 року викликали на допит у ГПУ, коли її ще очолював Юрій Луценко.

      У 2016 році прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень. На думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

      Підозру у цій справі оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше був керівником управління земельних ресурсів ЛМР.

      Що каже про підозру сам Садовий

      Андрій Садовий пояснював, що у повідомленні про підозру мовиться, що земля надана компанії не належить громаді міста.

      Водночас Андрій Садовий показав рішення Апеляційного адміністративного суду. Згідно з документом, 27 березня 2019 року суд ухвалив кінцеве рішення: ця земля була і залишається власністю громади Львова. За його словами, мерія мала право здавати її в оренду і продавати.

      Щодо звинувачення у заниженні ціни, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку, а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю.

      Мер Львова підкреслив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснює сертифікована компанія.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Львова Новини України Справа Садового Андрій Садовий Антикорупційний суд Інвестиції
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