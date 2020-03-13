Садовий розповів, як Львів готувався до епідемії коронавірусу

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що одразу ж після введення карантину на території України у Львівській міській раді зібралася комісія з надзвичайних ситуацій. Загалом місто почало готуватися ще за два тижні до того, зокрема ведучи велику просвітницю кампанію щодо епідемії коронавірусу.

У межах цієї кампанії ЛМР випустила тисячі інформаційних буклетів, які потім роздавали у школах, церквах та інших місцях. Про це Садовий розповів в ефірі проєкту "Право на владу".

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Проводимо дезінфекцію у наших автобусах, встановили станції гігієни рук – це величезна робота. У нас вже 2 тижні працює штаб, де у кінці дня ми збираємося, аналізуємо ситуацію у світі. У нас є чіткий зв'язок з містами-партнерами і всі добрі кейси ми намагаємося запроваджувати у Львові,

– розповів міський голова.

За його словами, місто також розраховує невдовзі отримати експрес-тести на виявлення коронавірусу. Мовляв, центральна влада постійно обіцяє і відтерміновує їх надання на наступний день.

Крім того, мер Львова наголосив, що батькам потрібно доглядати за дітьми на період карантину.

"Добре, якщо працедавець про це заплатить. Та якщо відмовиться, чи є така можливість, щоб тим батькам можна було виплачувати лікарняні?" – запитав Андрій Садовий.

Він розповів, що у Львові на період карантину готують велику програму підтримки бізнесу. У її межах, наприклад, готелям повертатимуть готельний збір, який ті сплачують.

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Водночас Садовий наголосив на необхідності доносити до людей правдиву інформацію у період карантину. Мовляв, епідемія не завершиться за один день, а триватиме певний час.

Ми живі, все розуміємо і багато що пережили. У нас війна в країні триває понад 5 років. Втім я просив би представників державних органів влади говорити людям правду. Тому що правда робить людей сильними у цей непростий час,

– резюмував мер Львова.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 12 березня в Україні є лише один підтверджений випадок захворювання на коронавірус. У Чернівцях через хворобу госпіталізували чоловіка, який приїхав з Італії.



У середу, 11 березня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про тритижневий карантин, який діє з 12 березня до 3 квітня. У навчальних закладах призупинили навчання, також діє заборона на проведення масових заходів.



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