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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО

      Садовий розповів, як Львів готувався до епідемії коронавірусу

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      Садовий: У період карантину лише правда зробить нас сильнішими / 24 канал

      Мер Львова Андрій Садовий розповів, що одразу ж після введення карантину на території України у Львівській міській раді зібралася комісія з надзвичайних ситуацій. Загалом місто почало готуватися ще за два тижні до того, зокрема ведучи велику просвітницю кампанію щодо епідемії коронавірусу.

      У межах цієї кампанії ЛМР випустила тисячі інформаційних буклетів, які потім роздавали у школах, церквах та інших місцях. Про це Садовий розповів в ефірі проєкту "Право на владу".

      Важливо По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться

      Проводимо дезінфекцію у наших автобусах, встановили станції гігієни рук – це величезна робота. У нас вже 2 тижні працює штаб, де у кінці дня ми збираємося, аналізуємо ситуацію у світі. У нас є чіткий зв'язок з містами-партнерами і всі добрі кейси ми намагаємося запроваджувати у Львові,
      – розповів міський голова.

      За його словами, місто також розраховує невдовзі отримати експрес-тести на виявлення коронавірусу. Мовляв, центральна влада постійно обіцяє і відтерміновує їх надання на наступний день.

      Крім того, мер Львова наголосив, що батькам потрібно доглядати за дітьми на період карантину.

      "Добре, якщо працедавець про це заплатить. Та якщо відмовиться, чи є така можливість, щоб тим батькам можна було виплачувати лікарняні?" – запитав Андрій Садовий.

      Він розповів, що у Львові на період карантину готують велику програму підтримки бізнесу. У її межах, наприклад, готелям повертатимуть готельний збір, який ті сплачують.

      До слова По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться

      Водночас Садовий наголосив на необхідності доносити до людей правдиву інформацію у період карантину. Мовляв, епідемія не завершиться за один день, а триватиме певний час.

      Ми живі, все розуміємо і багато що пережили. У нас війна в країні триває понад 5 років. Втім я просив би представників державних органів влади говорити людям правду. Тому що правда робить людей сильними у цей непростий час,
      – резюмував мер Львова.

      Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 12 березня в Україні є лише один підтверджений випадок захворювання на коронавірус. У Чернівцях через хворобу госпіталізували чоловіка, який приїхав з Італії.

      У середу, 11 березня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про тритижневий карантин, який діє з 12 березня до 3 квітня. У навчальних закладах призупинили навчання, також діє заборона на проведення масових заходів.

      коронавірус, де можна здати тест
      У яких містах України можна здати тест на коронавірус / інфографіка 24 каналу

      В Україні зафіксували ще два випадки коронавірусу: що відомо про хворих
      12 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Андрій Садовий Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Львова Новини України Новини політики
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