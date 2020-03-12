Карантин в Україні: що буде з поїздами, літаками та іншим транспортом – пояснення Криклія

ВООЗ проголосила у світі пандемію коронавірусу. Український уряд 11 березня запровадив на три тижні низку обмежень на проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів. Як це рішення вплине на роботу транспорту – пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Урядом сьогодні прийнято рішення обмежити масові заходи за участю понад 200 осіб та запровадити карантин у навчальних закладах", – написав Криклій на своїй сторінці у фейсбуці.

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Як вплине рішення уряду про карантин на роботу транспорту в Україні

Громадський транспорт. У роботі громадського транспорту у містах обмежень не буде.

У роботі громадського транспорту у містах обмежень не буде. Залізничний транспорт. Відправлення пасажирських поїздів відбуватиметься за розкладом.

Відправлення пасажирських поїздів відбуватиметься за розкладом. Робота вокзалів. Потяги будуть додатково санітарно обробляти, також дезінфікуватимуть вокзали. У місцях найбільшого користування – не рідше, ніж раз на годину.

Потяги будуть додатково санітарно обробляти, також дезінфікуватимуть вокзали. У місцях найбільшого користування – не рідше, ніж раз на годину. Робота аеропортів. Аеропорти в Україні працюватимуть у звичайному режимі, але посилять заходи дезінфекції.

Аеропорти в Україні працюватимуть у звичайному режимі, але посилять заходи дезінфекції. Укрпошта доставлятиме пенсії та виплати у звичному режимі

В уряді запевняють:

На вокзалах та в аеропортах є необхідні засоби індивідуального захисту та спеціальні приміщення, куди відправлятимуть людей з симптомами для перевірки підозри на коронавірус.

У міжнародних аеропортах вимірюють температуру пасажирів та питають про самопочуття перед початком прикордонного та митного оформлення рейсів.

На інших пунктах пропуску на державному кордоні також роблять температурний скринінг. Людей, які в’їжджають з епідемічно небезпечних територій, братимуть на облік.

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Реакція на карантин в Італії

10 березня в Італії запровадили жорсткі карантинні заходи. Українське Міністерство інфраструктури запропонувало Державіаслужбі рекомендувати українським авіакомпаніям тимчасово зупинити рейси до цієї країни на період дії карантину.

Важливо! Що робити пасажирам, рейси яких скасували, а також пасажирам, які мають квитки на рейси до країн, до яких не рекомендують летіти через COVID-19.



Таким людям необхідно звертатися до відділів роботи з клієнтами відповідних авіакомпаній. Їхні контакти та інформація про права пасажирів у випадку затримки, скасування та відмови у перевезенні є на сайті Державіаслужби .



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу