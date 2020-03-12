02:09
12 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вічний президент Путін. Тіматі хоче "обнулитися"
      Вєсті Кремля
      22:21, 11 березня
      Вєсті.UA: Життя Богдана після відставки. Депутати ОПЗЖ відвідали агресора
      Вєсті.UA
      20:22, 11 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Карантин в Україні: що буде з поїздами, літаками та іншим транспортом – пояснення Криклія

      - Читать новость на русском
      Криклій пояснив нюанси карантинних заходів через коронавірус / Колаж 24 каналу

      ВООЗ проголосила у світі пандемію коронавірусу. Український уряд 11 березня запровадив на три тижні низку обмежень на проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів. Як це рішення вплине на роботу транспорту – пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      "Урядом сьогодні прийнято рішення обмежити масові заходи за участю понад 200 осіб та запровадити карантин у навчальних закладах", – написав Криклій на своїй сторінці у фейсбуці. 

      Детальніше По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться

      Як вплине рішення уряду про карантин на роботу транспорту в Україні

      • Громадський транспорт. У роботі громадського транспорту у містах обмежень не буде.
      • Залізничний транспорт. Відправлення пасажирських поїздів відбуватиметься за розкладом.
      • Робота вокзалів. Потяги будуть додатково санітарно обробляти, також дезінфікуватимуть вокзали. У місцях найбільшого користування – не рідше, ніж раз на годину. 
      • Робота аеропортів. Аеропорти в Україні працюватимуть у звичайному режимі, але посилять заходи дезінфекції.
      • Укрпошта доставлятиме пенсії та виплати у звичному режимі

      В уряді запевняють:

      • На вокзалах та в аеропортах є необхідні засоби індивідуального захисту та спеціальні приміщення, куди відправлятимуть людей з симптомами для перевірки підозри на коронавірус.
      • У міжнародних аеропортах вимірюють температуру пасажирів та питають про самопочуття перед початком прикордонного та митного оформлення рейсів.
      • На інших пунктах пропуску на державному кордоні також роблять температурний скринінг. Людей, які в’їжджають з епідемічно небезпечних територій, братимуть на облік.

      До теми Шмигаль записав перше відеозвернення до українців: говорив про коронавірус

      Реакція на карантин в Італії

      10 березня в Італії запровадили жорсткі карантинні заходи. Українське Міністерство інфраструктури запропонувало Державіаслужбі рекомендувати українським авіакомпаніям тимчасово зупинити рейси до цієї країни на період дії карантину.

      Важливо! Що робити пасажирам, рейси яких скасували, а також пасажирам, які мають квитки на рейси до країн, до яких не рекомендують летіти через COVID-19.

      Таким людям необхідно звертатися до відділів роботи з клієнтами відповідних авіакомпаній. Їхні контакти та інформація про права пасажирів у випадку затримки, скасування та відмови у перевезенні є на сайті Державіаслужби .

      Коронавірус
      Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Як мастурбація впливає на сексуальне здоров'я жінки
      11 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоров'я Владислав Криклій Міністерство інфраструктури Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      11 березня , 22:55 Найнебезпечніші пандемії, які пережило людство: як з ними боролися і які були наслідки
      Анастасія Лукашевська
      11 березня , 22:03 Головні новини 11 березня: карантин в Україні і Вакарчук – не голова "Голосу"
      Вероніка Климська
      10 березня , 13:27 Троє українців заробили понад 130 000 євро за тиждень у Чехії
      3 березня , 13:57 5 легендарних пісень Кріса Нормана
      Ліза Астахова
      11 березня , 22:00 В обійми дефолту: чому Коломойський і посіпаки штовхають Україну на самогубство
      Сергій Фурса
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук