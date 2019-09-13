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      Садовий розповів, як на Львів вплинула нова влада

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / Фото з відкритих джерел

      Прихід до влади президента України Володимира Зеленського та його політичної партії "Слуга народу" позитивно вплинуло на Львів.

      Про це сказав міський голова Андрій Садовий під час форуму YES.

      Цікаво! Садовий пояснив, чому ще рано оцінювати роботу Зеленського та команди

      Він зазначив, що перестав відчувати тиск, а також з’явилася прекрасна координація і зі сторони міністрів, які прийшли.

      Багато класних людей, новий голова ОДА та президент, який має прихильність до Львова. Я вже давно не відчував такого задоволення, коли ти працюєш, без тиску,
      – наголосив політик.

      Андрій Садовий додав, що після закінчення каденції буде мати чим зайнятися, бо у нього вже багато цікавих планів, але це поки велика таємниця.

      Мер Львова Андрій Садовий на форумі Yes: дивіться відео

       

      Що відомо про форум YES-2019?16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" проводитиметься з 12 по 14 вересня у Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською Європейською Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

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      Теги: Новини України Новини Львова Володимир Зеленський Андрій Садовий Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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