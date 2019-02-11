Садовий розповів, як Порошенко пропонував зняти сміттєву блокаду зі Львова

Президент України Петро Порошенко пропонував меру Львова Андрію Садовому зняти сміттєву блокаду зі Львова, яка виникла у 2016 році. Умовою глави держави був перехід "Самопомочі" в інше підпорядкування.

Як зазначив Андрій Садовий, "корупційна пропозиція" від Порошенка була озвучена вліткку 2016 року.

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Так, перша розмова про необхідність досягнути "порозуміння" відбулась в середині червня у приміщенні АП на Банковій в кабінеті Президента. На якій були присутні Андрій Садовий, глава держави Петро Порошенко, тодішній голова АП Борис Ложкін, його заступник Віталій Ковальчук, який тепер є керівником штабу Порошенка.

Петро Олексійович озвучив ідею вийти на компроміс і знизити градус протистояння між Львовом і його командою, з метою припинення сміттєвої блокади міста. Головною причиною проблеми мої співрозмовники відверто називали вихід "Самопомочі" з коаліції і критику влади. З розмови було цілком очевидно, що Президент в курсі організованого процесу блокади і володіє всіма повноваженнями, аби його зупинити,

– наголосив Садовий.

У подальшому діалозі щодо зняття сміттєвої блокади зі Львова брали участь представник Садового Олег Березюк та представник Порошенка – заступник голови АП Віталій Ковальчук.

Що відомо про "сміттєву угоду" Порошенка?Міський голова Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий оприлюднив текст таємної угоди, яку йому пропонував підписати президент Петро Порошенко у 2016 році під час "сміттєвої блокади" міста.



• Садовий заявив, що після початку сміттєвої блокади, його запросили у Адміністрацію президента і запропонували підписати угоду, яка розв’яже сміттєву блокаду.

• Згідно з угодою якою "Самопоміч" мала перейти в інше підпорядкування, і тоді блокада б знялась.

Зустріч між ними відбулась 21 червня в Одесі в ресторані готелю "Kadorr". Саме там Ковальчук передав Березюку проект "сміттєвої" угоди Порошенка, і зазначив, що така пропозиція узгоджена з президентом.

"Згодом Олег Березюк зустрівся з Президентом в АП один-на-один і пояснив, що такий спосіб зняття блокади є неприйнятним і не до обговорення. Розпочалась активна фаза блокування вивезення ТПВ зі Львова, яка тривала більше року", – додав лідер "Самопомочі".

Що таке сміттєва блокада Львова?У травні 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Під завалами сміття загинуло троє рятувальників, які намагалися приборкати вогонь. Після трагедії сміттєзвалище закрили. Унаслідок трагедії Львів і ще 4 райони області не мали куди вивозити сміття, тож міська та обласна влади підписали з мерами 19 міст Львівщини меморандум, який передбачав утилізацію сміття впродовж двох років на полігонах області. Проте, на ділі розпочалась масштабна сміттєва блокада.



У лютому 2019 року голова ЛОДА Олег Синютка зустрівся з мешканцями Знесіння (район у Львові), що виступають проти будівництва, та заявив, що скерує звернення Міністерство екології щодо неможливості його будівництва. Відтак, фактично перед стартом будівництва заводу голова ЛОДА намагається заблокувати реалізацію проекту.

У чому полягала сміттєва блокада Львова?– прокуратура, поліція та держадміністрації чинили адміністративний тиск на будь-який резервний полігон, зокрема і приватні, з яким керівництво Львова укладало тимчасові угоди;

– фізично блокувалися виїзди спецтранспорту з міста за допомогою поліції;

– органам влади (рішення рад за ініціативою фракцій БПП) заборонили будь-яким способом сприяти Львову для вирішення кризової ситуації.