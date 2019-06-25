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      Садовий вважає, що Медведчука треба посадити

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Лідер "Об'єднання "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий переконаний, що в період війни, в якому де-факто перебуває Україна, питання інформаційної безпеки є одним із ключових.

      Про це він заявив в ефірі програми "Зворотній відлік. Парламентські" на телеканалі UA: Перший, коментуючи придбання телеканалу ZIK соратником Віктора Медведчука Тарасом Козаком.

      "Віктор Медведчук – ворог українського народу. Він нищить Україну, скуповує телеканали, сміється всім в очі, а влада стоїть і спостерігає. Це неповага до нашої держави", – зазначив Садовий.

      На переконання політика, країна перебуває у стані війни, тому питання інформаційної безпеки має виходити на перші позиції.

      Я думаю, що якщо далі так піде, то і Коломойський, і Пінчук, і Ахметов можуть продати свої медіа. Як у світі вирішується ця проблема? Є медіа суспільні, громадські, які мають державну підтримку. Але тут має бути тверда, чітка позиція влади,
      – наголосив Садовий.

      Нагадаємо, 14 червня ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що народний депутат від "Опозиційного блоку", соратник Віктора Медведчука Тарас Козак став новим власником медіахолдингу ZIK.

      Раніше, взимку минулого року, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий пропонував обміняти Віктора Медведчука, кума президента Росії Володимира Путіна, на українських політв’язнів, які перебувають в полоні Кремля.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Віктор Медведчук Медіа ЗМІ
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