Садовий закликає політиків підтримати Терещенка на виборах у 159 окрузі

Кандидат у народні депутати Андрій Деркач масово скуповує голоси на Сумщині.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" повідомив лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, який перебував сьогодні із робочим візитом у Глухові.

"Тамтешній мер – Мішель Терещенко, останні 4 роки витримує тиск і Адміністрації Президента, і прокуратури, і поліції. Його нинішній основний опонент на виборах по мажоритарному округу – місцевий феодал Деркач, організовує масову купівлю голосів", – сказав Андрій Садовий.

Відтак, політик пропонує демократичним партіям, які йдуть у парламент, підтримати Мішеля Терещенка як справді гідного кандидата: "Треба використовувати кожен шанс, щоб вибори були чесними", – наголосив Садовий.

Також він закликав правоохоронні органи відреагувати на випадки купівлі голосів виборців.

Додамо, Мішель Терещенко – кандидат у народні депутати України від "Об'єднання "Самопоміч" у 159 одномандатному виборчому окрузі, центром якого є місто Глухів і до якого входять Глухівський, Путивльський, Середино-Будський, Ямпільський, частина Кролевецького, Конотопського і Шосткинського районів.