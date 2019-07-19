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      Садовий закликає політиків підтримати Терещенка на виборах у 159 окрузі

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / samopomich.ua

      Кандидат у народні депутати Андрій Деркач масово скуповує голоси на Сумщині.

      Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" повідомив лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, який перебував сьогодні із робочим візитом у Глухові.

      "Тамтешній мер – Мішель Терещенко, останні 4 роки витримує тиск і Адміністрації Президента, і прокуратури, і поліції. Його нинішній основний опонент на виборах по мажоритарному округу – місцевий феодал Деркач, організовує масову купівлю голосів", – сказав Андрій Садовий.

      Відтак, політик пропонує демократичним партіям, які йдуть у парламент, підтримати Мішеля Терещенка як справді гідного кандидата: "Треба використовувати кожен шанс, щоб вибори були чесними", – наголосив Садовий.

      Також він закликав правоохоронні органи відреагувати на випадки купівлі голосів виборців.

      Додамо, Мішель Терещенко – кандидат у народні депутати України від "Об'єднання "Самопоміч" у 159 одномандатному виборчому окрузі, центром якого є місто Глухів і до якого входять Глухівський, Путивльський, Середино-Будський, Ямпільський, частина Кролевецького, Конотопського і Шосткинського районів.

      blog_ava
      Парламентські вибори 2019: список партій
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      10908
      Теги: Андрій Садовий Самопоміч Новини політики Суми Мішель Терещенко
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