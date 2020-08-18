Місто Самбір, що на Львівщині, за рішенням державної комісії віднесли до червоної епідеміологічної зони. Втім місцеві обранці зібрались та вирішили, що такий корок суперечить Конституції. Відтак самі городяни та усі заклади живуть і працюють у звичному режимі.

З червоного у Самборі тільки серце у центрі міста. Хоча державна комісія ТЕБ і НС встановила у місті найвищий рівень небезпеки і наказала закрити майже всі заклади: магазини, кафе, спортзали. Про це повідомили кореспонденти 24 каналу.

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Міська комісія теж визнала Самбір червоним, але чиновники зачиняти заклади відмовилися.

Заступник міського голови Самбора Святослав Ухач повідомив, що в місті вже третій тиждень поспіль іде зменшення кількості інфікованих.

Навіть візьмемо вчорашній день: за статистикою на Львівщині 181 новий виявлений коронавірусний хворий, а у Самборі – одна особа. Тобто при зменшенні кількості інфікованих нас віднесли із зеленої одразу в червону зону,

– додав Святослав Ухач.

Тим часом люди живуть у звичному ритмі, незважаючи на червоний – найвищий рівень епідеміологічної небезпеки. Місцеві також виступають проти посилення карантину. Там стверджують, що і так достатньо натерпілися.

На Самбірському ринку люди не дотримуються соціальної дистанції, покупців і продавців без масок, температурного скринінгу немає. Про червону зону там не чули.



Самбірський ринок / Скриншот з відео

Схожа ситуація і на вокзалі, що неподалік. Пасажири і водії запевняють: зупиняти перевезення не можна.

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Тим часом самбірська центральна лікарня потрапила до переліку медзакладів другої хвилі. Медзаклад готують до прийому пацієнтів із COVID-19, там є 20 ліжкомісць, до яких провели трубки з киснем. Крім того міська рада виділила кошти на закупівлю засобів захисту для медиків.



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