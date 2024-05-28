Одне з них – обмін полоненими, включно з поверненням депортованих дітей. Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун сказав 24 Каналу, з якими країнами потрібно насамперед працювати.

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Що для України означає Глобальний саміт миру

Натепер немає інших майданчиків, які можуть дозволити сконсолідувати міжнародну позицію навколо України не лише у вигляді телефонних дзвінків чи розмов віч-на-віч президента Зеленського з іноземними лідерами, а на рівні багатосторонніх зустрічей, де будуть підписані підсумкові документи, якими передбачаються ті чи інші кроки.

Важливо, що окрім 10 пунктів Української формули миру будуть обговорювати три ключові теми, які не викликають особливого резонансу та дискусій. Вони стосуються базових принципів міжнародного права, тому дискутувати навіть складно.

Важливо! Продовольча безпека, ядерна безпека та обмін полоненими, включно з поверненням депортованих дітей, стануть основними темами Саміту миру.

Наразі відомо, що участь у Глобальному саміті миру візьмуть понад 80 країн. Україні потрібно працювати не лише з країнами Заходу, а й тими, які:

вагаються на чий бік стати;

схиляються до Росії;

є економічно потужними;

є не надто демократичними.

Але ті країни, які можуть схилити ряжки терезів дедалі більше на користь України. Над ними зараз проводиться робота. Добре, що погодилася брати участь Індія. Це, мабуть, найпотужніша країна, яка раніше не висловлювала жаги до участі в миротворчих ініціативах. Їхня присутність є поштовхом до інших країн тихоокеанського та індійського регіону, які можуть долучитися до Саміту миру й підписати фінальний документ,

– зазначив Максим Джигун.

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