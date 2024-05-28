Одно из них – обмен пленными, включая возвращение депортированных детей. Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун сказал 24 Каналу, с какими странами нужно прежде всего работать.

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Что для Украины означает Глобальный саммит мира

Сейчас нет других площадок, которые могут позволить консолидировать международную позицию вокруг Украины не только в виде телефонных звонков или разговоров с глазу на глаз президента Зеленского с иностранными лидерами, а на уровне многосторонних встреч, где будут подписаны итоговые документы, которыми предусматриваются те или иные шаги.

Важно, что кроме 10 пунктов Украинской формулы мира будут обсуждать три ключевые темы, которые не вызывают особого резонанса и дискуссий. Они касаются базовых принципов международного права, поэтому дискутировать даже сложно.

Важно! Продовольственная безопасность, ядерная безопасность и обмен пленными, включая возвращение депортированных детей, станут основными темами Саммита мира.

Известно, что участие в Глобальном саммите мира примут более 80 стран. Украине нужно работать не только со странами Запада, но и теми, которые:

колеблются на чью сторону стать;

склоняются к России;

являются экономически мощными;

являются не слишком демократическими.

Но те страны, которые могут склонить ряжки весов все больше в пользу Украины. Над ними сейчас проводится работа. Хорошо, что согласилась участвовать Индия. Это, пожалуй, самая мощная страна, которая ранее не выражала жажды к участию в миротворческих инициативах. Их присутствие является толчком к другим странам тихоокеанского и индийского региона, которые могут присоединиться к Саммиту мира и подписать финальный документ,

– отметил Максим Джигун.

Саммит мира в Швейцарии: самое главное