Постраждалий є 22-річним програмістом, який живе в Польщі вже чотири роки, має номер PESEL та Карту поляка, тоді як його родина залишилася в Україні. Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita, посилаючись на власні джерела. Дорогою до шпиталю юнак ще був при свідомості й зміг поспілкуватися з медиками.

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Проблеми з навчанням та відлюдькуватий спосіб життя

Серед особистих речей парубка слідчі знайшли обгорілий студентський квиток Вроцлавської політехніки. Це був його перший заклад вищої освіти в країні, однак через систематичні пропуски лекцій хлопця мали відрахувати.

Згодом українець вступив до Ченстоховської політехніки й оселився в студентському гуртожитку. Проте й там виникли труднощі з навчальним процесом, тож йому знову загрожувало відрахування. Мешканці гуртожитку розповіли поліцейським, що хлопець поводився замкнуто та майже ні з ким не спілкувався.

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Як з'ясувалося, він захоплювався відеоіграми, що безпосередньо впливало на його графік.

Він грав цілими ночами, а вдень відсипався– розповів сусід по кімнаті.

Обставини події біля Президентського палацу

Інцидент стався увечері 25 листопада в центрі Варшави, на вулиці Краківське передмістя біля будівлі Міністерства культури Польщі та навпроти Президентського палацу. Хлопець облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив.

Очевидці події та співробітники Служби державної охорони встигли збити полум'я вогнегасниками до прибуття рятувальників.

Після надзвичайної події потерпілий перебував у реанімації у критичному стані з важкими опіками.