Про це повідомляє посольство України в Польщі.

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Що відомо про стан українця після самопідпалу у Варшаві?

Після інциденту йому невідкладно надали медичну допомогу. Наразі постраждалий перебуває у відділенні інтенсивної терапії у критичному стані з тяжкими опіками.

У посольстві повідомили, що консули тримають справу на особливому контролі, підтримують зв'язок із рідними чоловіка, польськими медиками та правоохоронцями й надають необхідну допомогу. Дипломати також закликали поважати приватність постраждалого та його родини в цей складний час.

У поліції Варшави підтвердили, що чоловік, який вчинив самопідпал, – 22-річний українець. Водночас правоохоронці поки не можуть опитати його через стан здоров'я.

Цей чоловік наразі перебуває в медичному закладі. Наразі немає можливості поговорити з ним щодо обставин вчорашнього інциденту– пояснив пресофіцер районного управління поліції "Варшава I" Якуб Пациняк.

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За його словами, слідчі збирають і аналізують матеріали, розглядаючи різні сценарії події.

Окремо поліція перевіряє повідомлення ЗМІ про те, що чоловік нібито мав у рюкзаку табличку з вимогами, а самопідпал міг бути політичною акцією.

Це береться до уваги, проте ми мусимо дочекатися остаточного аналізу– наголосив представник поліції.

Правоохоронці також з'ясовують, чи могли сторонні особи бути причетними до інциденту або вплинути на дії українця. Наразі інформації про інших постраждалих немає.

Нагадаємо, інцидент стався 25 листопада після 17:00 на вулиці Краківське Передмістя навпроти Президентського палацу у Варшаві. За інформацією журналістів, чоловіка звати Едвард, йому 22 роки, він є громадянином України та студентом Варшавського політехнічного університету.

До урядового кварталу він прийшов із рюкзаком, у якому були легкозаймиста рідина та документи. За попередніми даними, українець хотів привернути увагу до ставлення до громадян України в Польщі та вимагав, щоб до них ставилися так само як до поляків. Також він міг мати при собі транспарант або записку з поясненням причин протесту, однак їхній точний зміст поки невідомий.