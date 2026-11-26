Про це пише Fakt.

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Що відомо про мотиви українця, який підпалив себе у Варшаві?

Інцидент стався 25 листопада після 17:00 на вулиці Краківське Передмістя, навпроти Президентського палацу.

За інформацією журналістів, чоловіка звати Едвард. Він є 22-річним громадянином України та студентом Варшавського політехнічного університету. До урядового кварталу він прийшов із рюкзаком, у якому були легкозаймиста рідина та документи.

Українець хотів, щоб до громадян України в Польщі ставилися так само, як до поляків. Також він міг мати при собі транспарант або записку з поясненням причин свого протесту. Однак точний зміст цього повідомлення поки невідомий.

Після того як чоловік підпалив себе, йому на допомогу кинулися перехожі та співробітники Державної служби охорони. Одному зі свідків вдалося загасити полум'я вогнегасником, також допомогу надавали медики.

Українець отримав серйозні опіки обличчя, шиї, верхніх кінцівок і тулуба. Його одяг повністю згорів. Чоловіка доправили до Військово-медичного інституту у Варшаві.

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Вранці 26 листопада речник медичного закладу Маріуш Герей підтвердив, що постраждалий живий.

Нагадаємо, речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька повідомила, що правоохоронці встановлюють усі обставини. Поліція та прокуратура продовжують слідчі дії на місці трагедії. За попередніми даними, громадянин України мав карту поляка.