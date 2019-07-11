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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      "Самопоміч" – єдина фракція, яка дала 100% голосів за новий Виборчий кодекс

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      Верховна Рада
      Верховна Рада / 5.ua

      Сьогодні, в останній пленарний день чинного скликання, Верховна Рада України 230-ма голосами ухвалила новий Виборчий кодекс.

      Він передбачає проведення виборів до парламенту на пропорційній основі з відкритими списками.

      Як наголошує голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, "Самопоміч" прийшла в парламент у 2014 році з ідеєю пропорційної системи виборів із відкритими списками.

      "Ми протягом 5 років "товкли" цей закон. Ми робили його, в тому числі, нашими руками, зокрема колосальною роботою народного депутата Руслана Сидоровича. І сьогодні, в останній пленарний день голосування Верховної Ради 8 скликання, "Самопоміч" стовідсотковою явкою і стовідсотковою підтримкою нового Виборчого кодексу показала – ми на шляху до розвитку", – каже Березюк.

      Однак, народний депутат зауважує – радіти рано. Треба, щоб ухвалений Виборчий кодекс ще підписав президент.

      "І також треба, щоб всі українці на наступних чергових виборах проголосували і сформували парламент за цим законом. Тоді буде перемога, і тоді ми скажемо, що ми на правильному шляху", – підсумовує Березюк.

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      Теги: Новини політики Самопоміч Верховна Рада Законодавство Олег Березюк
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