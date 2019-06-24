16:27
24 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      "Самопоміч" була однією із ключових партнерів антикорупційних громадських організацій, – Шабунін

      107 Читать новость на русском
      Віталій Шабунін
      Віталій Шабунін

      Фракція "Самопоміч" робила все, із чим до неї зверталися представники громадськості у галузі правосуддя і боротьби з корупцією.

      Про це на зустрічі представників порядку денного встановлення правосуддя сказав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      "Самопоміч" була однією із ключових партнерів антикорупційних громадських організацій в парламенті, скликання якого добігає кінця. І якщо інші партії на наших зустрічах зараз можуть лише обіцяти – то вам найлегше, бо ваші депутати все це робили протягом минулого скликання,
      – сказав він.

      Він також додав, що "Самопоміч" у парламенті показала новий рівень прозорості роботи фракції: "Я пам’ятаю, як голова фракції вам відкрито казав, що у них немає спільної позиції і водночас запрошував прийти на фракцію. Тобто, ти не просто говориш з окремими експертами, а маєш можливість піти із депутатами дискутувати в рівноцінному діалозі".

      Нагадаємо, 18 червня "Самопоміч" однією із перших політичних сил підтримала висунутий 17-ма спеціалізованими громадськими організаціями порядок денний встановлення справедливості. Громадські активісти вимагають належної реформи судової системи, прокуратури та поліції, перезавантаження частини антикорупційних органів, повернення відповідальності за незаконне збагачення та продовження міжнародних закупівель тощо.

      blog_ava
      Непереможний український супертяж не залишив живого місця від російського боксера: відео
      сьогодні
      6289
      Теги: Новини політики Віталій Шабунін Самопоміч Андрій Садовий
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Змагання для "винищувачів танків": фоторепортаж
      сьогодні , 15:00 Змагання для "винищувачів танків": фоторепортаж
      Володимир Патола
      Епіфаній зібрав синод ПЦУ через заяви Філарета: що означає і чи вплине на томос
      сьогодні , 14:15 Епіфаній зібрав синод ПЦУ через заяви Філарета: що означає і чи вплине на томос
      Світлана Попова 9756
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки ідуть в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      сьогодні , 13:30 З шоу-бізнесу в політику: які зірки ідуть в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      Світлана Попова 9661
      Классическая медиапроституция, или Журналистика по-медведчуковски
      сьогодні , 12:00 Классическая медиапроституция, или Журналистика по-медведчуковски
      Блог Медіа 1282
      Фіксований тариф за електроенергію буде скасовано: чи доведеться платити більше
      сьогодні , 11:30 Фіксований тариф за електроенергію буде скасовано: чи доведеться платити більше
      Тетяна Мартинюк 1672
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук