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      "Самопоміч" підтримала правозахисний план дій для нового парламенту

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      Оксана Сироїд
      Оксана Сироїд / 112.ua

      Завдання парламентаря – не дбати про захист права однієї людини, а ухвалювати такі рішення, які би не дозволяли органам державної влади порушувати права всіх людей.

      Таку думку, за результатами зустрічі із представниками платформи "Правозахисний порядок денний", висловила віцеспікерка парламенту, кандидатка у народні депутати від "Об’єднання "Самопоміч" Оксана Сироїд.

      За її словами, "Самопоміч" підтримує правозахисний план дій і стосовно більшості із запропонованих пунктів має власну чітку позицію, яку відстоювала впродовж 4,5 року роботи у парламенті.

      "Наприклад, разом з правозахисниками ми напрацювали законопроект про незаконно засуджених. Цим документом намагалися внести зміни до законів, щоб переглядати вироки довічно ув’язнених людей. Тому що є випадки, коли людина отримала довічне ув’язнення за вбивство, але потім з’ясувалося, що той, кого вона вбила, живий. А людина отримала довічне і сидить у тюрмі. Такого штибу справ є не дуже багато, але їх десятки. Тому ми хотіли дати можливість незаконно засудженим, щоб їхні справи були переглянуті", – розповідає Сироїд.

      Інша тема правозахисного порядку денного – це так зване перехідне правосуддя.

      "Після повернення окупованих територій – що ми повинні робити? Є, звичайно, план Медведчука, коли ми повинні всіх обійняти і розцілувати, а є реальність. І має бути покарання для тих, хто вчиняв військові злочини та злочини проти держави – такі люди мають сісти до в’язниці. Інша категорія людей, які були членами окупаційних адміністрацій чи співпрацювали з ними, мають бути щонайменше люстровані – не допущені до роботи в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування. Ця позиція "Самопомочі" викладена у нашому законопроекті про тимчасово окуповані території України", – пояснює віцеспікерка.

      Також під час зустрічі сторони обговорили питання запровадження ринку землі. На переконання Оксани Сироїд, це право людини володіти землею є дуже важливим також: "Але українській землі загрожує російська агресія, тому ми повинні захистити саме право власності українців на українську землю".

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      Теги: Новини політики Оксана Сироїд Самопоміч Ринок землі Правосуддя по-новому
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