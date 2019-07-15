15:54
15 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, 13 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Самопоміч" пропонує платити 100 тисяч гривень за народження дитини

      118 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / samopomich.ua

      Щороку з України виїжджає мільйон людей. Зупинити цей відтік та повернути додому тих, хто виїхав – питання національної безпеки.

      В цьому переконаний лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

      Для цього партія пропонує встановити мінімальний базовий дохід – 300 євро.

      "Як цього досягнути? Дати бізнесу нормально розвиватись, щоб були робочі місця, зарплати і податки", – пише Садовий на своїй сторінці у Facebook.

      Також у партії пропонують соціальні пільги та допомоги молоді і батькам.

      "100 тисяч гривень мають отримувати батьки за кожну народжену дитину. А після народження – пільги. Навіть у Польщі кожного місяця є доплати на дітей. Тому якщо не створимо конкурентних умов в Україні – ми просто не будемо мати майбутнього.

      І окреме питання – здешевлення кредитів на житло. Держава має повернутися обличчям до молоді!", – наголошує Садовий.

      blog_ava
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні
      50520
      Теги: Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Гроші Фінанси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Доля хоробрих – війна за мир: завоював золото на Іграх Героїв – і знову пішов на фронт
      сьогодні , 15:03 Доля хоробрих – війна за мир: завоював золото на Іграх Героїв – і знову пішов на фронт
      Володимир Патола 127
      Парламентські вибори в Україні 2019: ставки та прогнози букмекерів
      сьогодні , 14:21 Парламентські вибори в Україні 2019: ставки та прогнози букмекерів
      1753
      Як працює російська пропаганда та як з нею боротися
      сьогодні , 14:00 Як працює російська пропаганда та як з нею боротися
      Віталій Дейнега 264
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 13:02 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      50520
      Зовнішній вектор після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 12:30 Зовнішній вектор після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 940
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук