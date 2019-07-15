"Самопоміч" пропонує платити 100 тисяч гривень за народження дитини

Щороку з України виїжджає мільйон людей. Зупинити цей відтік та повернути додому тих, хто виїхав – питання національної безпеки.

В цьому переконаний лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

Для цього партія пропонує встановити мінімальний базовий дохід – 300 євро.

"Як цього досягнути? Дати бізнесу нормально розвиватись, щоб були робочі місця, зарплати і податки", – пише Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Також у партії пропонують соціальні пільги та допомоги молоді і батькам.

"100 тисяч гривень мають отримувати батьки за кожну народжену дитину. А після народження – пільги. Навіть у Польщі кожного місяця є доплати на дітей. Тому якщо не створимо конкурентних умов в Україні – ми просто не будемо мати майбутнього.

І окреме питання – здешевлення кредитів на житло. Держава має повернутися обличчям до молоді!", – наголошує Садовий.