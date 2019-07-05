"Самопоміч" пропонує захищати викривачів корупції

А 25% конфіскованих у корупціонерів коштів віддавати на будівництво лікарень, шкіл і садочків.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер партії Андрій Садовий.

"Три принципи "Самопомочі" у сфері протидії корупції – невідворотність покарання за корупцію, усунення умов корупції та виховання несприйняття корупції", – наголосив Садовий.

Серед першочергових цілей партії у наступній каденції він назвав відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, забезпечення незалежності спеціально створених антикорупційних органів: НАЗК, САП, НАБУ та Антикорупційного суду, повернення в закон вимоги юридичної освіти для генпрокурора.

"І в контексті останніх подій і судових рішень – оновимо суддівський корпус через переформатування органів, які займаються добором суддів; зробимо незалежним і професійним Конституційний суд – через конкурси, які ми пропонуємо, жоден суддя, який допомагав Януковичу узурпувати владу, в Конституційний суд не пройде", – додав Садовий.