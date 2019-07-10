"Самопоміч" закликає парламент проголосувати за новий Виборчий кодекс

Вибори до парламенту за відкритими списками на пропорційній основі та скасування недоторканності – саме так на думку Андрія Садового можна покращити відповідальність влади у країні.

Про це лідер "Самопомочі" та перший номер виборчого списку партії написав у своєму Facebook.

"Завтра останній робочий день чинного парламенту. І водночас останній день, коли ця Рада може ухвалити новий Виборчий кодекс – із пропорційною системою виборів і відкритими списками. Ці зміни обіцяли всі партії, які зайшли в парламент після Революції Гідності. Упродовж каденції в коаліції на них волі не вистачило. Побачимо, чи зможе це скликання закінчити свій термін на позитивній ноті", – наголосив Садовий.

Крім того, політик підтвердив, що завтра "Самопоміч" долучиться до мітингу "Фінальна битва за відкриті списки" на площі перед Верховною Радою. І нагадав, що окрім виборів на пропорційній основі з відкритими списками "Самопоміч" у своїй програмі пропонує ліквідувати ОДА та РДА, зменшити кількість нардепів до 300, скасувати депутатську недоторканність і прийняти закон "Про Президента України".