Влада Вірменії розгляне питання про визнання незалежності Нагірного Карабаху
Влада Вірменії заявила, що розгляне можливість визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах. Це питання вже внесли у порядок денний вірменського уряду.
Вірменія наголосила, що готова до обговорення. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу в парламенті країни, передає 24 канал.
Важливо Війна у Нагірному Карабасі: останні новини
Ми повинні дуже серйозно це обговорити. Ми розглядаємо всі сценарії розвитку подій,
– наголосив Пашинян.
За словами Пашиняна, у Нагірному Карабасі зараз "немає зафіксованої ситуації, вона перебуває у розвитку". Він додав, що вірменські військові заявляють, що обстановка напружена, але рано говорити про цілісну картину.
Що потрібно знати про Нагірний Карабах
- Військовий конфлікт між Вірменією й Азербайджаном триває вже понад 30 років. Регіон, значна частина жителів якого вірмени, в радянські часи входив до Азербайджанської РСР.
- Азербайджан на початку 1990-х років втратив контроль над територією Нагірного Карабаху та семи районів у результаті конфлікту.
- Нагірно-Карабаська республіка або республіка Арцах була створена після референдуму в 1991 році. Однак Азербайджан не визнає незалежності Нагірного Карабаху та вважає, що ця територія була окупована Вірменією.
- Наразі переговорний процес йде за посередництва мінської групи ОБСЄ, створеної в 1992 році. У неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція та США.
- Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабахську Республіку стороною конфлікту та відмовляється вести з нею перемовини.
Війна у Нагірному Карабасі: головне
- Вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. За словами прем'єр-міністра Вірменії Ніколо Пашиняна, ініціатором є Азербайджан.
- У Міноборони Азербайджану в початку обстрілів по всій лінії фронту звинуватили Вірменію. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.
- Натомість у Міноборони Вірменії заявили про те, що були збиті два вертольоти й три БПЛА Азербайджану. Вірменія звинуватила Азербайджан в ракетний обстріл і використанні дронів. Азербайджан спростовує цю інформацію.
- У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели військове положення. Крім того, оголошена загальна мобілізація осіб старше 18.