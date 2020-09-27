Влада Вірменії заявила, що розгляне можливість визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах. Це питання вже внесли у порядок денний вірменського уряду.

Вірменія наголосила, що готова до обговорення. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу в парламенті країни, передає 24 канал.

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Ми повинні дуже серйозно це обговорити. Ми розглядаємо всі сценарії розвитку подій,

– наголосив Пашинян.

За словами Пашиняна, у Нагірному Карабасі зараз "немає зафіксованої ситуації, вона перебуває у розвитку". Він додав, що вірменські військові заявляють, що обстановка напружена, але рано говорити про цілісну картину.

Що потрібно знати про Нагірний Карабах

Військовий конфлікт між Вірменією й Азербайджаном триває вже понад 30 років . Регіон, значна частина жителів якого вірмени, в радянські часи входив до Азербайджанської РСР.

. Регіон, значна частина жителів якого вірмени, в радянські часи входив до Азербайджанської РСР. Азербайджан на початку 1990-х років втратив контроль над територією Нагірного Карабах у та семи районів у результаті конфлікту.

у та семи районів у результаті конфлікту. Нагірно-Карабаська республіка або республіка Арцах була створена після референдуму в 1991 році . Однак Азербайджан не визнає незалежності Нагірного Карабах у та вважає, що ця територія була окупована Вірменією.

. Однак Азербайджан у та вважає, що ця територія була окупована Вірменією. Наразі переговорний процес йде за посередництва мінської групи ОБСЄ, створеної в 1992 році. У неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція та США.

йде за посередництва мінської групи ОБСЄ, створеної в 1992 році. У неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція та США. Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабахську Республіку стороною конфлікту та відмовляється вести з нею перемовини.

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