Заробив на авто й гайнув у СЗЧ: старший сержант продав машину свого підрозділу за 60 тисяч

Працівники ДБР та Нацполіція затримали військовослужбовця із Сумщини, який викрав позашляховик свого підрозділу. Після того він продав його перекупникам та самовільно залишив місце служби.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Що відомо про викрадення авто?

Старший сержант відпросився у побратимів, щоб ненадовго скористуватись службовим автомобілем в особистих справах. Проте він не повернувся у військо, а поїхав у Суми, де на нього вже чекали місцеві перекупники. Чоловік продав їм позашляховик за 60 тисяч гривень.

Це було значно менше ринкової ціни машини, яка становила майже 400 тисяч. Покупці перепродали автомобіль до Харкова. Сам військовослужбовець почав переховуватись від правоохоронців.

Після цього ДБР оголосило чоловіка у розшук. Його вдалось затримати на території Харківської області. Правоохоронці знайшли викрадений автомобіль, конфіскували його та повернули військовим. Зловмиснику повідомлено про підозру у викрадення військового майна під час воєнного стану та залишенні місця служби.

Що відомо про кримінальні справи в армії?

Командиру розвідувального відділення одного з батальйонів морської піхоти повідомили про підозру. За даними слідства, він понад рік не повертався з відрядження до місця постійної служби та фактично перебував у Києві. Попри відсутність на службі, він отримав понад 460 тисяч гривень зарплати.

Підполковника Максима Бобровського, заступника командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади, затримали за підозрою у вимаганні хабаря. Командування бригади та Сухопутних військ заявили, що сприяють розслідуванню, та закликали уникати чуток і спекуляцій.

Також у лютому 2026 року правоохоронці викрили корупцію під час будівництва укриттів для літаків. Підозрюваними виявились двоє посадовців: полковник Андрій Українець та полковник Володимир Компаниченко.